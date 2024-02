Verso la manifestazione nazionale del 24 febbraio a milano: striscioni sulle città

Stop genocidio – stop occupazione



Come Potere al Popolo – Lombardia rilanciamo l’appello delle organizzazioni palestinesi in Italia per la manifestazione nazionale del 24 febbraio che si terrà a Milano.

Quasi 30mila persone sono state uccise a Gaza dal 7 ottobre, e moltissime altre persone sono rimaste ferite, senza contare la distruzione, una città rasa al suolo e 1,4 milioni di profughi deportati al valico di Rafah dove Israele ha già iniziato a bombardare.

I media italiani, con una intensità mai vista prima, continuano a diffondere fake news, a parlare di guerra e non di genocidio, a eliminare le voci palestinesi e a tacitare qualsiasi voce dissonante qui in Italia. Aziende italiane come Eni stanno attivamente partecipando alla spoliazione delle risorse naturali che appartengono al popolo palestinese, mentre sappiamo che altri grandi corporazioni del capitalismo occidentale come McDonald e Carrefour sono sponsor attivi del progetto sionista e del genocidio palestinese.

Il Governo Meloni, l’Unione Europea e la NATO stanno sostenendo politicamente e militarmente Israele, ignorando il diritto internazionale, l’ONU, il dissenso interno, l’opposizione degli stati del Sud Globale e il diritto dei palestinesi ad autodeterminarsi e riavere i loro territori.

Per questo è oggi più che mai necessario tornare a mobilitarci a livello nazionale e internazionale per la Palestina, contro il Genocidio in corso, per un cessate il fuoco immediato, ma anche e soprattutto in sostegno alla lotta di resistenza per la liberazione dall’occupazione israeliana. Una lotta che va avanti da oltre 75 anni e che insegna anche a noi a liberarci da chi ci opprime, a lottare per un mondo senza imperialismo, gerarchie coloniali e sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Gaza libera! Palestina Libera!

