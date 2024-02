Cremona. Sgombero violento degli operai Prosus in occupazione

Cremona, sgomberati con un blitz gli operai Prosus in occupazione da 4 mesi: con un vero e proprio blitz in stile teste di cuoio questa mattina alle 4, la polizia del governo Meloni ha sgomberato gli operai della Prosus che occupavano le “giostre” a 15 metri di altezza, mettendo a rischio la vita stessa dei lavoratori.

I reparti antisommossa sono penetrati all’interno dello stabilimento passando dal tetto in totale silenzio, un vero e proprio blitz in stile commandos, che addirittura è stato simulato nei giorni precedenti con esercitazioni speciali…

Ricordiamo che gli operai sono in lotta contro la chiusura dello stabilimento, per mantenere il lavoro e la produzione, cosa che evidentemente non interessa a questo governo.

La lotta non si ferma, intanto diamo appuntamento a tutti il 28 febbraio a Cremona con il fumettista-scrittore Zerocalcare per una iniziativa in solidarietà con gli operai Prosus, il luogo e gli orari da definire… stay tuned

SCHIAVI MAI

