Milano. Mercoledi presidio davanti al Beccaria

Potere al Popolo ha convocato per mercoledi alle 18.00 un presidio davanti al carcere minorile Beccaria di Milano.

Tredici agenti penitenziari arrestati e altri 8 sospesi con accuse di tentata violenza sessuale, tortura, lesioni e maltrattamenti nei confronti dei detenuti minorenni è il bilancio dell’orrore che proviene da dietro le mura del carcere minorile Beccaria di Milano.

Il panorama che emerge, dopo un anno di investigazioni, viene definito di “Estrema violenza sia fisica che verbale e psicologica” e di “clima di terrore”.

Di fronte all’impoverimento crescente e alla sofferenza sociale ed economica si risponde a colpi di repressione feroce, con il sostegno di una propaganda mediatica martellante di criminalizzazione nei confronti dei giovani delle periferie, accusati paternalisticamente “di non voler lavorare”: una campagna che serve solo a prestare il fianco alle politiche securitarie e repressive e di sfruttamento del lavoro.

Da anni i lavoratori della giustizia minorile milanese denunciano una situazione ormai al collasso per i minori detenuti e per gli stessi lavoratori e sono oggi in stato di agitazione: carichi di lavoro insostenibili a causa del sovraffollamento, giovani che rimangono in carcere pur essendo nelle condizioni per uscirne perché mancano strutture e personale…questi sono solo alcuni degli elementi di un settore ormai al collasso.

Non ce ne facciamo niente ora delle lacrime di coccodrillo di Sala, parte di quella classe politica bipartisan che a tutti i livelli ha fatto a pezzi lo stato sociale sostituendolo all’occorrenza con lo stato di polizia.

A pochi giorni dal 25 aprile facciamo appello a tutti i singoli, le realtà sociali, politiche e chiunque altro voglia lanciare un segnale chiaro di opposizione alle derive fasciste e poliziesche della nostra città, che fanno il paio con le politiche di austerità, i tagli alla spesa sociale e l’affossamento dei diritti e delle possibilità di emancipazione e riscatto per i giovani delle periferie.

