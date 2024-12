Grande giornata antifascista a Brescia… PaP c’era

il questore aveva vietato sia la manifestazione di fascisti sia il nostro presidio antifascista annunciato in piazza Vittoria.

L’ANPI provinciale ha scandalosamente invitato a non partecipare al presidio antifascista, ma ci siamo ritrovati in 1000 in Piazza Vittoria convocati da assemblea antifascista (compagneria, Rifondazione, Potere al Popolo e .Mmagazzino 47)

I fascisti sì sono trovati in 30 nella loro sede in una stradina del centro.

Piazza presidiata militarmente dalla polizia che voleva strappare gli striscioni. Una carica, spintonamenti, qualche manganellata… poi si sono arresi, ma hanno continuato provocazioni.

I poliziotti hanno portato via il megafono a Giorgio Cremaschi, che ha continuato intervento a voce.

La piazza ha resistito ed è finita con un lungo corteo fino al quartiere antifascista e multietnico del Carmine.

