Milano. Contestazione a iniziativa guerrafondaia del Pd

Oggi abbiamo contestato la baracconata organizzata dal circolo del Partito Democratico in centro a Milano. Una conferenza sceneggiata che ricalca la linea intrisa di bellicismo e di suprematismo europeo della piazza chiamata da Michele Serra il 15 marzo a Roma, che voleva addirittura presentarsi come pacifista, ma che nella sostanza è schifosamente coerente con la logica guerrafondaia dell’Unione Europea.

Noi non vogliamo nessun riarmo e nessun esercito europeo, non siamo disposti a credere in un istituzione come l’Unione Europea, fondata sul dogma neoliberista del pareggio di bilancio che in questi decenni ha prodotto solo politiche antisociali e si è resa complice di massacri come quello di Belgrado nel 1999 e il genocidio in Palestina oggi.

Noi non crediamo a questa finta sinistra che dopo avere per anni smantellato i diritti sociali, oggi ci vuole portare in guerra, sottraendo ulteriormente soldi che servirebbero per la sanità, la scuola le case popolari e la messa in sicurezza del territorio, spostandoli sulle spese militari.

Contro il delirio bellicista costruiamo l’alternativa per la pace il lavoro e i diritti sociali!

Come il 15 marzo, saremo in piazza anche il 6 aprile con una contromanifestazione a Bologna, dove il circo guerrafondaio si riunirà di nuovo su chiamata del sindaco del PD Lepore.

Nessuno spazio ai guerrafondai! Non un euro, non un uomo per la loro guerra!

26 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO