6 settembre: contro la speculazione di Sala&co e la repressione della destra, costruiamo l’alternativa!

MCP (Milano città pubblica) nasce da comitati di cittadini, sindacati conflittuali, soggettività politiche, partiti e singoli che si sono opposti al tentativo di legge passato alla cronaca come “SalvaMilano“. Il tentativo bipartisan (con voto favorevole di centrodestra e centrosinistra alla Camera) di una totale deregolamentazione in merito al consumo di suolo: un tentativo fallito di disinnescare sul nascere quanto emerso dalle inchieste giudiziarie degli ultimi mesi ma che rischia di rientrare dalla finestra con il decreto sulla rigenerazione urbana.

Al di là degli esiti processuali, è apparso subito evidente come l’intera vicenda fosse solo un sintomo di un male che è invece strutturale: la classe dirigente politico-economica di questa città ha in mente una Milano “che non si ferma“, disposta a calpestare tutto pur di mettere a profitto ogni centimetro quadro. Le istanze ambientali come quelle sociali non solo non sono contemplate, ma sono nemiche del progetto di mercificazione di luoghi e vite che portano avanti.

I fatti delle ultime settimane sono un’ulteriore conferma di come non ci sia possibilità di aggiustamenti o condizionamenti: la macchina deve andare avanti ed il suo pilota Sala non è disponibile né a rallentamenti né a cambi di strada. Si marcia spediti, infatti, su svendita del Meazza ed Olimpiadi. Stesso scopo con coreografia diversa, la destra che avalla e promuove, a livello nazionale quanto a livello locale, ogni nefandezza: dal ponte sullo stretto alla deregolamentazione assoluta, chiamata rigenerazione urbana. Lo sgombero di un luogo storico come il Leoncavallo ci ricorda ancora una volta come ogni questione sociale venga esclusivamente affrontata come problema di ordine pubblico.

È con questo spirito che scenderemo in piazza il 6 settembre: proponendo uno spezzone che sappia opporsi alla repressione delle destre, ma che non presti il fianco a chi, a sinistra, ha tenuto il sacco aperto al saccheggio della nostra città ed ora tenta di rifarsi una verginità.

