Cominciata l’accampata in stazione Cadorna… Sciopero generale, blocchiamo tutto! 

Stasera ci siamo ritrovati in tanti (circa un centinaio di partecipanti) a Cadorna per aspettare insieme l’inizio dello sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base, contro il genocidio a Gaza e la complicità del governo Meloni, contro il riarmo e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Ci siamo collegati con Jose Nivoi del Calp, ora imbarcato sulla Global Sumud Flotilla, che ci ha riportato che il morale dell’equipaggio è alto e motivato a portare a compimento la missione e ha sottolineato l’importanza della mobilitazione anche da parte dell’ “equipaggio di terra” che si sta attivando nel nostro paese con lo sciopero generale e le manifestazioni.

Ha sottolineato anche l’importanza di continuare a mobilitarsi anche oltre lo sciopero generale del 22 settembre.

Dopo il collegamento con la Flotilla abbiamo guardato insieme il documentario “portuali” sul percorso militante del CALP che ha portato avanti negli anni i blocchi di armi nel porto di Genova.

A seguire è iniziata l’accampata in stazione Cadorna: già dalla sera prima dello sciopero generale abbiamo riempito la stazione di tende con l’intento di vegliare e aspettare insieme la partenza del corteo previsto alle ore 10:00 dalla stazione di Cadorna.

