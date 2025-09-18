Milano. Fermiamo la complicità del governo con il genocidio. Venerdi manifestazione in Prefettura

Venerdì 19 settembre ore 18 saremo sotto la prefettura di Milano in Piazza 11 Settembre per denunciare la complicità del governo Meloni con il genocidio del popolo palestinese, pretendendo embargo e sanzioni e la rottura di ogni relazione – politica, economica e militare – con Israele.



Denunciamo allora la connivenza e le scelte di questo governo, che continua a sostenere impunemente Israele, aumentare la spesa militare e rafforzare la politica bellicista dell’UE e della NATO, mentre taglia i servizi pubblici e la spesa sociale.

Le mobilitazioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla stanno dimostrando che è possibile opporsi a tutto ciò.

I portuali genovesi del CALP e dell’Unione Sindacale di Base hanno convocato lo sciopero generale per la giornata di lotta del 22 settembre e in tantissimi settori del mondo del lavoro e della società stanno rispondendo alla chiamata. Saranno i lavoratori, gli abitanti dei quartieri popolari e gli studenti a rimettere al centro della politica le vere esigenze dei popoli, a fianco della Palestina e contro l’imperialismo, ma anche per i diritti negati in questo Paese.

Oggi è sempre più necessario la fine del genocidio in Palestina, l’apertura immediata di corridoi umanitari, sanzioni e la rottura di ogni accordo politico, diplomatico, istituzionale e commerciale con Israele, che si dimostra uno stato terrorista e pericolo per l’umanità. La mobilitazione non si ferma e ci prepariamo anche alla manifestazione nazionale del 4 ottobre.

Oggi che vediamo i tank di Israele nel cuore di Gaza city, il silenzio del governo Meloni dimostra ancora una volta la corresponsabilità con quello che sta avvenendo, che si collega alle parole che esponenti dell’esecutivo e la stessa premier hanno espresso sulla missione umanitaria della Flotilla.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: se non si ferma il genocidio in Palestina, se attaccheranno la Flotilla, bloccheremo tutto.

Pretendiamo sanzioni ed isolamento per Israele.

Presidio sotto la Prefettura di Milano, venerdi 19 settembre, 18:00.

Promuovono:

Potere al Popolo!

Unione Sindacale di Base

Gazafreestyle

CSA Lambretta

BDS Milano

Rete dei Comunisti

Cambiare Rotta

Opposizione Studentesca d’Alternativa

Spazio Ribelle (circolo Arci)

CSA Vittoria

Elenco in aggiornamento…



