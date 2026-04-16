Montichiari (Bs). Sciopero e presidio all’aeroporto, contro il traffico di armamenti

Sono arrivate nuove segnalazioni di traffico di armi all’aeroporto di Brescia Montichiari, uno scalo civile già attenzionato in passato dalla USB e dai movimenti contro la guerra per i trasporti di materiale bellico.

Questa settimana, infatti, risultavano previsti ben due voli con materiale militare diretti in Kuwait, nel teatro di guerra del Golfo Persico: il primo era previsto per martedì 14, ma è stato cancellato proprio a seguito dell’indizione di una prima giornata di sciopero e mobilitazione in aeroporto.

USB, insieme ai lavoratori dell’aeroporto di Montichiari, si oppone ad ogni bellicismo ed alla corsa al riarmo: il prossimo volo con materiale bellico è previsto per giovedì 16. E’stato confermato, quindi, lo sciopero ed il presidio all’aeroporto dalle ore 11:00.

Montichiari è e deve rimanere un aeroporto civile, la militarizzazione degli scali commerciali nel nostro Paese pone questioni morali e mette a rischio la sicurezza della popolazione: va fermata immediatamente!

16 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO