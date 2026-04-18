Milano. Rompiamo ogni complicità con Israele!

Ieri mattina, in conferenza stampa sotto il Comune, abbiamo lanciato la campagna di raccolta firme per una delibera di iniziativa popolare volta a interrompere tutti gli accordi diplomatici ed economici tra le società partecipate milanesi e l’entità sionista di Israele.

Questi accordi sono il risultato di una gestione aziendalistica della città, orientata al profitto e priva di scrupoli nel stringere rapporti con uno stato genocidia. Rappresentano inoltre un rifiuto arrogante di ascoltare la volontà popolare, espressa da centinaia di migliaia di persone che questo autunno sono scese in piazza bloccando tutta la città.

Per questo, la battaglia contro gli accordi Milano-Israele si inserisce nella lotta che da anni portiamo avanti per una “Milano città pubblica”, al servizio degli interessi collettivi: dalla casa al lavoro, dai servizi fino alle scelte in materia di relazioni internazionali.

Nei prossimi giorni saremo presenti nei quartieri e negli eventi pubblici di tutta la città per la raccolta firme.

ROMPIAMO OGNI COMPLICITÀ CON ISRAELE!

18 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO