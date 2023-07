Il G7 bypassa la Nato nella fornitura di armamenti offensivi all’Ucraina

Si sta profilando una ipotesi estremamente inquietante. I paesi aderenti al G7 potrebbero bypassare i vincoli della Nato per fornire armamenti potenti all’Ucraina, capaci di colpire in profondità la Russia.

Parlando in conferenza stampa, Zelensky ha evidenziato come l’adozione delle garanzie di sicurezza da parte del G7 saranno un successo concreto per l’Ucraina.

“Questo potrebbe essere il primo documento legale che simboleggia che abbiamo un tale ombrello di garanzie di sicurezza. E poi l’Ucraina siglerà dei documenti con ciascuno degli Stati garanti della sicurezza”, ha detto il presidente.

Nel suo intervento all’università di Vilnius, Biden ha affermato che valuterà l’ipotesi di dare all’Ucraina missili a più lungo raggio rispetto a quelli mandati finora.

Dal canto suo Macron ha fatto saper di voler aumentare le consegne di armi ed equipaggiamenti per consentire agli ucraini di avere la capacità di colpire in profondità e quindi rifornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio.

I missili che Parigi intende recapitare a Kiev, noti in francese come Scalp (Système de Croisière Autonome à Longue Portée), sono lo stesso sistema impiegato anche dalla Gran Bretagna con il nome di Storm Shadow, sistema con cui Londra sta già rifornendo Kiev dal maggio scorso.

La Russia non ha preso affatto bene tutto questo sventolare di nuovi armamenti all’Ucraina.

“Il fatto stesso della comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia come una minaccia dall’Occidente in ambito nucleare”. E’ quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al quotidiano Lenta.ru. e rilanciata dalla Tass.

“Un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev. Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L’Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall’Occidente nella sfera nucleare“, ha sottolineato Lavrov.

Per Lavrov gli Stati Uniti e i suoi satelliti Nato creano il rischio di uno scontro armato diretto con la Russia, che è irto di “conseguenze catastrofiche“.

