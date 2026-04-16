Milano. Stop al gemellaggio con Tel Aviv. Rompere i rapporti con Israele, parte la raccolta di firme

Questa mattina, si è tenuta una conferenza stampa sotto il Comune di Milano, in cui è stata lanciato la campagna di raccolta firme per una delibera di iniziativa popolare volta a interrompere tutti gli accordi diplomatici ed economici tra le società partecipate milanesi e l’entità sionista di Israele.

“Nei prossimi giorni saremo presenti nei quartieri e negli eventi pubblici di tutta la città per la raccolta firme. Contattaci se vuoi darci una mano!” ha annunciato Potere al Popolo nella conferenza stampa.

Si tratta di una iniziativa analoga a quella di Roma che ha visto quasi 15mila persone sottoscrivere la proposta di delibera popolare che chiede l’interruzione di ogni rapporto tra la Capitale e Israele.

Questi accordi sono il risultato di una gestione aziendalistica della città, orientata al profitto e priva di scrupoli nel stringere rapporti con uno stato genocida. Rappresentano inoltre un rifiuto arrogante di ascoltare la volontà popolare, espressa da centinaia di migliaia di persone che questo autunno sono scese in piazza bloccando tutta la città.

“La battaglia contro gli accordi Milano-Israele si inserisce nella lotta che da anni portiamo avanti per una “Milano città pubblica”, al servizio degli interessi collettivi: dalla casa al lavoro, dai servizi fino alle scelte in materia di relazioni internazionali” sottolinea Potere al Popolo.

Nei prossimi giorni partirà la raccolta di firme.

16 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO