Basta promesse: Milano rompa con Israele

Questa mattina, in Piazza della Scala, abbiamo portato davanti a Palazzo Marino una domanda semplice: perché una proposta di delibera di iniziativa popolare, depositata e protocollata il 4 maggio, è rimasta ferma per oltre quattro mesi?

Le firme sono state raccolte, la proposta è stata depositata e tutti gli adempimenti richiesti sono stati rispettati.

Il regolamento prevedeva tempi precisi per portare avanti la procedura. Invece, gli esiti delle verifiche sono arrivati al Collegio dei Garanti soltanto il 7 settembre.

Oltre quattro mesi dopo il deposito.

Non è solo una questione burocratica. È una questione politica.

Mentre oggi, con l’avvicinarsi delle elezioni comunali e delle primarie, nel PD milanese tornano improvvisamente le dichiarazioni sulla Palestina e sull’interruzione del gemellaggio con Tel Aviv, una proposta concreta è già stata depositata da mesi.

Ma le parole non bastano.

Sala e la sua maggioranza hanno avuto anni per interrompere quel rapporto. E quando le piazze di Milano erano attraversate da enormi mobilitazioni per la Palestina, hanno scelto di mantenerlo.

Milano ha già parlato. E continua a parlare.

Lo abbiamo dimostrato nelle piazze contro il genocidio e contro la complicità con Israele. Lo abbiamo dimostrato anche mobilitandoci contro il DDL Antisemitismo del governo Meloni.

E continueremo a essere al fianco di chi lotta contro la guerra e la filiera bellica.

Il 30 ottobre saremo al fianco dei portuali del CALP e delle realtà che promuovono la mobilitazione internazionale contro la filiera bellica e il genocidio, insieme alle mobilitazioni che attraverseranno decine di porti in tutto il mondo.

Dalle piazze ai porti, la mobilitazione continua.

E saremo in piazza anche:

SABATO 10 OTTOBRE — ORE 16:00

PIAZZA DELLA REPUBBLICA — MILANO

alla mobilitazione nazionale promossa dalle realtà palestinesi

6 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO