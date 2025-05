Ascoli. Manifestazione antifascista sabato 3 maggio

Manifestazione antifascista ore 15:00 Ascoli Piceno, punto di ritrovo piazza Cecco d’Ascoli

Da quando siamo natə come collettivo l’antifascismo è stato un tema centrale per cercare di invertire una narrazione che racconta Ascoli Piceno come una città nera. In questi anni abbiamo dimostrato, insieme a tante altre realtà del territorio, che questa è una rappresentazione sbagliata che non ci appartiene, non appartiene ad Ascoli, e vogliamo continuare a camminare su questa strada.

Dopo i fatti del 25 Aprile e dei giorni seguenti, la città merita una risposta antifascista, non violenta e pacifica. La manifestazione del 3 maggio alle ore 15 è aperta a tutte le soggettività che condividono la volontà di mandare un messaggio di condanna chiara e netta ad ogni forma di fascismo e che vogliono dimostrare con la loro presenza che questi rigurgiti non devono più avere spazio.

La manifestazione non avrà bandiere di partiti o associazioni, non servirà come strumento di propaganda partitica, ma sarà invece un momento di identificazione politica di una soggettività che pretende un dibattito pubblico e una società realmente antifascista.

Il percorso che da Piazza Cecco d’Ascoli porterà in centro avrà domani la sua ufficialità. Stiamo ultimando la mappa con tutte le informazioni su parcheggi, punti d’acqua, bagni, punti di decompressione e vie di fuga e tutte le informazioni necessarie per percorrere un corteo accessibile e sicuro per tuttə. Sarà un percorso percorribile da persone con disabilità.

Grazie a tuttə per la pazienza e il supporto.

DATA E ORA 3 maggio 2025 – ore 15:00

LUOGO DI RITROVO: Ascoli Piceno, Piazza Cecco d’Ascoli

