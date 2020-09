Lecce. Inizia il maxiprocesso contro 92 attiviste/i No Tap

Questa mattina al tribunale di Lecce comincia il maxi-processo contro 92 attivisti No Tap, colpevoli di aver lottato per difendere un territorio e un ideale.

Quasi cento imputati riuniti in un’aula bunker, di massima sicurezza, come fosse uno di quei processi che fanno la storia dell’avvocatura Italiana. E noi, in quell’aula, la faremo davvero la storia! Perché continueremo a camminare a testa alta, rivendicando i diritti di un intero territorio, perché non ci tireremo indietro davanti a chi cerca di imporre un modello di sviluppo anacronistico e imposto. Perché siamo sempre più convinti di non essere nel torto.

Tutto il territorio é a processo quel giorno. Tutta quella popolazione che, unita, continua a dire NO a chi vuole costringerci a un sistema estrattivista che non ci appartiene.

Lo stesso 11 settembre andranno a processo anche i vertici di TAP e le ditte esecutrici dei lavori, per reati a nostro giudizio ben più gravi. E noi saremo presenti anche a quel processo, perchè la nostra lotta non si ferma davanti a nulla, la nostra lotta va avanti sempre più forte.

Non si potrà mai processare la voce di una lotta che cerca di difendere il futuro. Il nostro crimine è soltanto quello di essere in grado di sognare..

11 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO