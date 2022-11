Tre missili dispersi nel mare di Arbatax e navigazione interdetta

Apprendiamo dalla stampa come nelle acque vicino Arbatax siano stati dispersi tre missili durante le esercitazioni nel poligono di Quirra.

La notizia non ci sorprende: i giochi di guerra vanno avanti da oltre 70 anni nelle nostre terre e nei nostri mari, con conseguenze devastanti su questi e sulle nostre vite.

Quello che lascia sconcertati è come, per l’ennesima volta, la notizia di questo fatto passi in sordina per settimane, avvolta in un velo di omertà e con tanti tentativi di cancellazione subdola.

Nessun cambiamento potrà avvenire se non ci sarà trasparenza e verità su quello che avviene nelle nostre terre e nei nostri mari.

Nessuna trasparenza e verità ci saranno se non sarà il popolo sardo ad esigerle.

