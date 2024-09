13 settembre 2014 – 2024: 10 annos de gherra, 10 annos de resistèntzia

A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna organizza al presidio La rivolta degli Ulivi un’iniziativa venerdì 13 settembre alle 18:00 per ricordare attraverso immagini, video e racconti la storica manifestazione di Capo Frasca del 2014.

A dieci anni dalla grande manifestazione del 13 settembre 2014 a Capo Frasca la lotta continua.

Nel frattempo, ai vecchi nemici se ne sono aggiunti di nuovi, ai signori della guerra si sono aggiunte le multinazionali del vento, e la nostra isola viene, ancora una volta, venduta come merce da chi, sulle nostre vite e su quelle delle future generazioni di Sardə, fa soldi facili.

Il 13 settembre 2014 è successo qualcosa di diverso, quella giornata ci ha insegnato che una coscienza collettiva capace di lottare in Sardegna c’è, e in questo momento come non mai, abbiamo sentito il bisogno di ricordarlo a noi stessə, e il dovere di raccontarlo a chi, dieci anni fa, era troppo giovane per poter manifestare davanti alle reti di Capo Frasca.

È proprio nel rispetto dello spirito di quella giornata che vogliamo raccontarla come un punto di inizio, una svolta, da tenere ben impressa e ben custodita, in special modo ora, che abbiamo bisogno della forza di tuttə per poter mandare avanti una lotta dura e complicata come quella contro la speculazione energetica.

Ci vedremo quindi questo venerdì, 13 settembre, a Selargius, al presidio La Rivolta degli Ulivi, un luogo dove la lotta sta avvenendo adesso, dove il terreno di conflitto è aperto, e la resistenza pianta le sue radici, forti e robuste proprio come quelle degli Ulivi.

Ci ritroveremo con immagini, video e racconti di chi c’era e ha contribuito acostruire quella giornata.

Dimostriamo che la stessa, giusta rabbia di dieci anni fa vive ancora, ed è solo destinata a crescere.

Posizione Maps: fronte stazione terna Selargius

https://maps.app.goo.gl/

Totu in pare, nche los amus a bogare a foras

