Cagliari. Questura o censura? 

Considerato che il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto e degli altri deportati e che, oltre all’elevata valenza

simbolica, istituzionale e civile per noi la memoria deve servire “Affinché simili eventi non possano mai più accadere” [Legge 211/2000]

Visto l’attuale genocidio del popolo palestinese e il disastroso scenario geopolitico, abbiamo chiamato una manifestazione avente come slogan “Ricordare è resistere”, che la questura di Cagliari però reputa antagonista e confliggente.

Non essendoci alcun conflitto fra la nostra manifestazione e le altre iniziative che vogliono Ricordare e Resistere in questa giornata

Invitiamo tutte le persone e realtà ad essere in piazza con noi contro chi sostiene il genocidio dei popoli e contro chi censura le lotte stesse.

CI VEDIAMO IL 27 GENNAIO, ALLE 17, IN PIAZZA GARIBALDI A CAGLIARI

per camminare assieme fino al presidio permanente di piazza Yenne.

