Catania. 37 anni fa il piombo mafioso uccideva Pippo Fava

Oggi, in occasione del 37° anniversario dell’uccisione per mano mafiosa del giornalista Giuseppe “Pippo” Fava a Catania, ripropongo ai lettori di Contropiano una sua inchiesta, rimasta per sempre come lo spartiacque nella città di Catania e non solo, fra il potere politico-massonico- mafioso-fascista e chi denunciava e si opponeva a tale potere.

Si tratta dell’inchiesta che porta il titolo “I quattro cavalieri dell’apocalisse”, pubblicata nel primo numero del mensile “I Siciliani”, dove Pippo faceva i nomi di politici e mafiosi, nominava Nitto Santapaola, boss di Catania ancora poco noto alla maggior parte dell’opinione pubblica e definito dai giornali locali “l’imprenditore edile Benedetto Santapaola”.

Un’inchiesta scottante, mai tramontata, culminata la sera del 5 gennaio 1984 con il piombo sulla testa del giornalista Pippo Fava.

http://www.fondazionefava.it/sito/i-siciliani/i-quattro-cavalieri-dellapocalisse-mafiosa/?fbclid=IwAR1fk9Q3KWwVFLZDOQP_EO0ArQdANlsQQKF_rpOJn130CX8QQP-XRigisr8

