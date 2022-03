Il 12 marzo a Niscemi  manifestazione regionale contro la guerra e contro la Nato

Mobilitiamoci​ per impedire la guerra in Europa.

Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina, assieme alle aggressioni espansioniste della Nato!

​ In piazza contro chi fa la guerra, chi la prepara, chi la desidera.

Dobbiamo esserci tutte e tutti, dobbiamo riempire le piazze della città con i nostri corpi e le voci di chi è da sempre contro la guerra senza se e senza ma.

Dobbiamo esserci contro chi fa la guerra.​ L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e del governo di Putin è totalmente inaccettabile. Va fermata subito, le truppe russe devono rientrare immediatamente nei propri confini.

Dobbiamo esserci contro chi ha preparato la guerra.​ Nonostante ripetute dichiarazioni pubbliche e documenti ufficiali desecretati che dichiaravano l’impegno dei leader dei paesi occidentali a non estendere la NATO verso est​ “nemmeno di un pollice”​ (dichiarazione

nel 1990 del Segretario di Stato Usa, Joseph Baker, all’allora Presidente sovietico Gorbaciov), tra il 2004 e il 2020 l’alleanza militare atlantica è passata da 16 a 30 Paesi membri, schierando armamenti offensivi in Romania, Polonia e nei Paesi Baltici, ai confini con la Russia. Anche su questo, non possono esserci ambiguità e i governi che oggi parlano di pace e democrazia contrapposte all’autoritarismo e all’oligarchia dovrebbero avere il coraggio di guardarsi allo specchio.

Dobbiamo esserci contro chi la guerra la desidera.​ Come leggere altrimenti il decreto approvato ieri dal governo Draghi, che stabilisce un nuovo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2022, si appresta ad inviare armi e mezzi militari all’Ucraina, spazza via qualsiasi transizione ecologica riaprendo centrali a carbone e a olio combustibile?

Sarebbe questo il fondamentale apporto del nostro Paese al ripristino della pace e della diplomazia?

Dobbiamo esserci per​ stare a fianco dei popoli ucraino e russo che non vogliono nessuna guerra, ma solo una vita dignitosa e avendo nel cuore le pacifiste e i pacifisti russi, arrestati a migliaia, che continuano a scendere in piazza contro il loro governo.

Dobbiamo esserci​ per​ disertare la cultura della guerra, trasversale all’arco parlamentare, che ci vorrebbe arruolare per poterci silenziare, per abituarci a vivere nel pensiero unico del mercato e del dominio, per farci considerare normale che esistano vite degne e vite da scarto.

Dobbiamo esserci per​ dire a gran voce che un modello sociale capace solo di generare crisi eco-climatica, diseguaglianza sociale, pandemia e guerra va dichiarato insostenibile e radicalmente trasformato per garantire vita, dignità e futuro agli abitanti del pianeta.

Dalla Sicilia il nostro NO ALLA GUERRA deve essere ancora più forte, per il ruolo che hanno le basi Usa e Nato, a partire da Sigonella, la grande stazione aeronavale da cui quotidianamente decollano i droni-spia di USA e NATO e i pattugliatori P-8A “Poseidon” per le operazioni di intelligence anti-russe nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero; da Augusta, centro di rifornimento strategico delle navi da guerra Nato e dei sottomarini nucleari USA; da Catania-Fontanarossa, scalo “civile” utilizzato per gli elicotteri anti-sottomarini della Marina militare; da Niscemi dove le antenne NRTF e il MUOS della Marina USA trasmettono gli ordini di morte alle unità militari degli Stati uniti schierate in tutto il pianeta.

Facciamo appello alla Sicilia antimilitarista e pacifista, che è stata protagonista di grandi stagioni di mobilitazioni popolari, a riprendere in mano la ricostruzione di un movimento di lotta che fermi questa spirale di morte.

Mobilitiamoci​ per fermare la militarizzazione della Sicilia , per una degna accoglienza dei rifugiati senza discriminazioni, per tornare a manifestare a Niscemi (12 marzo) ed a Sigonella (20 marzo)

Tacciano le armi!

Fuori la guerra dalla storia!

​ ​ ​

Hanno aderito: -Comitato NoMuos/NoSigonella-Cobas

-La Città Felice

-LHIVE

-Movimento NoMuos -Redazione I Siciliani giovani

-Rete Antirazzista

-Rete La Ragnatela

-USB Scuola Catania -Federazione Del Sociale USB Catania

-ASIA USB Catania -Circolo Città Futura

-Mani Tese Sicilia

-PRC

-PCL

-PMLI

-Sinistra Anticapitalista

– Potere Al Popolo

-Azione Civile

-Movimento Siciliano d’Azione …

info-adesioni:

nomuosnosigonella@gmail.com

