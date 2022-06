Catania. Da oggi attivo il secondo Sportello Casa ASIA-USB

L’aumento delle bollette, del carovita, il lavoro precario, la mancanza di reddito non ti fa arrivare alla fine del mese?

Hai problemi di morosità o con il piano di rientro o con il mutuo?

Sei sotto sgombero o sfratto o pignoramento?

Hai fatto domanda di casa popolare ma non ti è ancora stata assegnata?

Vuoi lottare contro la svendita degli immobili pubblici e delle case popolari?

Presso la SALA CENTOFIORI, sita in via Campofranco 89 ( zona V.le della Libertà-Stazione centrale-via Archimede), da OGGI,co come tutti i lunedì – ore16:30-18:30 – è attivo GRATUITAMENTE per consulenza e supporto legale lo SPORTELLO CASA di ASIA-USB CATANIA, con la collaborazione di RED MILITANT.

Per info o appuntamento contattare il numero 3492926242 ( anche con messaggeria wsap.) o scrivere a catania.asia@usb.it.

L’ABITARE È UN DIRITTO

NO SFRATTI

NO REPRESSIONE

