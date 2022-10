Caro bollette, ieri  presidio e corteo a Catania

Dopo l’assemblea popolare contro il caro bollette indetta dalla Federazione catanese dell’USB che si è svolta mercoledì pomeriggio scorso in piazza San Cristoforo, ieri pomeriggio

indetta dal “Comitato catanese contro il caro bollette” – costituito da pochi giorni con l’adesione di organizzazioni della sinistra radicale, di associazioni sociali, di sindacati di base, di cittadine e cittadini indignati e preoccupati – si è svolta ieri pomeriggio una articolata manifestazione con un presidio in Piazza Stesicoro a cui ha fatto seguito un corteo che ha raggiunto la Prefettura.

Al presidio, aperto dall’intervento al megafono di Luca Cangemi (Organizzazione comunista-Olga Benario), che ha analizzato le motivazioni dei forti rincari del costo delle bollette legati alla speculazione,

si sono succeduti gli interventi di Giusi Milazzo (Sunia), Chiara Petrelli (Rifondazione Comunista), Simona Suriano (ManifestA), e di Orazio Vasta (USB). Presenti anche rappresentanti di Potere al Popolo, Csp- Graziella Giuffrida, Cobas, Pmli, Spazi Sociali Catania.

Subito dopo, i presenti al presidio hanno dato vita al corteo, aperto dallo striscione “CONTRO IL CARO VITA”, a cui si sono aggiunti nel breve tratto di via Etnea non pochi fra i passanti, che ha raggiunto la prefettura dove la manifestazione si è conclusa con l’annuncio da parte di Cangemi di prossime iniziative del Comitato.

