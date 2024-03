Agrigento. Festival Internazionale del Folklore violato dagli ucraini che chiedono soldi per la guerra

Ad Agrigento, la 66esima edizione del Festival Internazionale del Folklore – manifestazione nata per promuovere la diversità culturale dei popoli come elemento unitario per la pace fra i popoli – ha subito nel finale un grave stravolgimento.

E’ accaduto, che nello spirito del Festival, i gruppi folcloristici della Federazione Russa e dell’ Ucraina si sono esibiti assieme davanti al Tempio della Concordia, simbolo di armonia e concordia.

Ma, conclusasi le esibizioni di tutti i gruppi con la vittoria della Colombia, improvvisamente, durante la sfilata finale, fra i componenti del gruppo rappresentante l’Ucraina è “comparsa” un’urna con la scritta “Donazione alle forze armate dell’Ucraina”, iniziativa che ha suscitato non poca irritazione fra i tantissimi presenti.

La raccolta fondi da parte ucraina per alimentare la guerra ha violato una manifestazione da sempre per la pace e la cooperazione fra i popoli, manifestazione che nel suo lungo albo dei vincitori annovera anche la tanto criminalizzata Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Adesso, tocca alle autorità competenti, dal sindaco al prefetto – sempre presenti durante il Festival – dire se erano a conoscenza della sceneggiata che, alla fine della manifestazione, sarebbe stata messa in piedi dal gruppo ucraino con l’urna per la raccolta di soldi per la guerra…

19 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO