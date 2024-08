Messina. Migliaia alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto

๐‹โ€™๐š๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ ๐ž๐ รจ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐›๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ

…in centro cittร , nonostante lโ€™afa, in una fase che in tanti hanno definito interlocutoria per le osservazioni al progetto definitivo del Ministero dellโ€™Ambiente e dello stesso comitato tecnico scientifico della Stretto di Messina Spa, e per il conseguente rinvio dellโ€™avvio dei cantieri.



La governance del ponte ha avuto probabilmente bisogno di riorganizzarsi proprio in funzione del fatto che in meno di un anno con iniziative e manifestazioni, gli abitanti dello Stretto hanno chiarito che i lavori non sarebbero iniziati senza una resistenza popolare. Hanno dovuto tirare fuori dal cilindro delle norme – contenute nel ddl sicurezza e nel decreto infrastrutture – per provare a intimorire i no ponte e fiaccare ogni velleitร di opposizione allโ€™apertura dei cantieri.



๐๐Ž๐ ๐‚๐ˆ ๐’๐Ž๐๐Ž ๐‘๐ˆ๐”๐’๐‚๐ˆ๐“๐ˆ ๐„ ๐๐Ž๐ ๐‚๐ˆ ๐‘๐ˆ๐”๐’๐‚๐ˆ๐‘๐€๐๐๐Ž!



Ieri (il 10 agosto, ndr), con la stessa forza di sempre, migliaia di No Ponte sono tornati a marciare per dire che la partita del ponte sullo Stretto deve essere chiusa definitivamente e che per questo va chiusa la Stretto di Messina Spa. Per ribadire che i 14 miliardi di euro che il governo vuole impegnare per unโ€™inutile e devastante infrastruttura, devono essere invece utilizzati per ammodernare le rete idrica, per una sanitร migliore che smetta di funzionare secondo logiche aziendali e di profitto, per la messa in sicurezza del territorio dal rischio incendi, idrogeologico e sismico, per realizzare infrastrutture utili alle persone e non agli speculatori.



๐๐ž๐ซ ๐๐ข๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฏ๐จ๐ง๐จ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐›๐ข๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ข ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐š ๐๐ž๐œ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐จ๐ซ๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ.

