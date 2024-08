USB Scuola Sicilia: Ex LSU-ATA, 8 immissioni in ruolo

USB Scuola Sicilia ha raggiunto un grande risultato che tutti gli altri sindacati hanno osteggiato, impedendo che si realizzasse quello che invece si è materialuzzato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania giovedì 22 agosto, dove, in seguito alla seconda internalizzazione degli ex LSU-ATA, ci sono state 8 immissioni in ruolo part time, che nell’anno scolastico 2025-26 diventeranno full-time, e la trasformazione di 3 part-time in full-time e si procederà allo stesso modo anche negli anni a seguire col resto della graduatoria.

Le 8 persone, in gran parte donne, lavoratrici e lavoratori precari ex Lsu-Ata, erano infatti intrappolate in una graduatoria ferma da 4 anni.

Questa immissione in ruolo è solo una parte di una vertenza che ha visto USB Scuola impegnata in tanti incontri con il Ministero, con l’ Ufficio Scolastico Regionale e Provinciali.

27 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO