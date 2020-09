Pontassieve non si lega. Salvini e Ceccardi devono saltare il pasto

Salvini e Ceccardi saltano di nuovo il pasto, stavolta in provincia di Firenze, a Pontassieve. L’ennesimo segnale dello scarso se non nullo radicamento della Lega in questa regione. I giornali di destra parlano di “minacce” ricevute dal ristoratore, ma sappiamo che si tratta solo di un’ondata di recensioni negative su trip advisor e su google. Recensioni lasciate da clienti che hanno annunciato che non andranno più a mangiare nel posto che ospita i seminatori di xenofobia.

Il messaggio è semplice: chi si prende la libertà di ospitarli, si prende anche la libertà di perdere clienti.

Grazie ai giovani e alle giovani di Pontassieve, che hanno dimostrato, presidiando il loro paese, che in questa terra partigiana l’antifascismo non è un valore del passato, ma continua a vivere e a farsi sentire.

*Candidata di Potere al Popolo alla Regione Toscana nella lista “Toscana a sinistra”



