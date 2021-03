Velocizzare la ferrovia Firenze Pisa? Si può con le risorse destinate al sottoattraversamento TAV

Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze vede il dibattito apertosi con le dichiarazioni di Enrico Letta in cui chiede una nuova linea ferroviaria tra Firenze e Pisa per collegare il capoluogo toscano con l’aeroporto pisano. Alla battuta di Letta hanno fatto eco le proposte di velocizzare e potenziare la linea esistente.

Il dibattito, che si auspica non sia solo chiacchiere a sfondo elettoralistico, è positivo perché si capisce finalmente che il nuovo aeroporto a Firenze non è necessario, potendo collegare la città con il Galilei con la ferrovia.

Il Comitato ricorda che gli eventuali problemi di reperimento delle risorse per questo progetto si potrebbero tranquillamente trovare abbandonando la costruzione del sottoattraversamento AV previsto a Firenze, progetto inutile poiché gli stessi effetti si potrebbero ottenere con il potenziamento delle linee di superficie, senza rischi, con costi infinitamente minori, con tempi molto più rapidi.

Per quanto riguarda il collegamento tra Firenze e Pisa il Comitato, assieme ad alcuni tecnici e docenti dell’Università di Firenze, aveva, tra l’altro, fatto proposte di potenziamento delle ferrovie, in particolari quelle verso ovest collegando non solo il capoluogo, ma anche i centri urbani della Piana, con Pisa, Livorno, Empoli, Pontedera, eccetera.

Il dibattito, per ora fatto di chiacchiere non più approfondite di quelle che si potrebbero fare davanti ad un caffè o un bicchiere di vino, dimostra come non esista alcun tipo di pianificazione dei trasporti. Da un lato la linea potrebbe essere velocizzata per i treni regionali diretti, con tempi di percorrenza dagli attuali 51 (con due fermate intermedie) a meno di 40 minuti, senza fermate intermedie e verificando gli orari per non interferire con i treni pendolari nelle ore di punta, Dall’altro nessuno nomina il Pisa mover, quell’infrastruttura sull’orlo del fallimento che costringe i viaggiatori a cambiare mezzo di trasporto a Pisa allungando molto i tempi per raggiungere l’aeroporto di Pisa con qualunque treno superveloce possiamo realizzare.

24 Marzo 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO