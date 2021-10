Prato. Aggrediti da guardioni privati gli operai della Dreamland

Sono molte le foto e i video che documentano l’aggressione di alcuni guardioni padronali contro la protesta dei lavoratori della Dreamland una industria di Prato.

In questo caso i guardioni erano cinesi come il padrone della fabbrica. Era già accaduto alla Texprint, sempre a Prato, ed ora alla Dreamland. E gli operai che protestavano erano in molti casi immigrati. Qualche giornale ha visto tutto questo come “cinesi contro pakistani”, rimuovendo qualsiasi natura di classe dello scontro in atto nella fabbrica tra lavoratori che chiedono i loro diritti e la proprietà che intende negarglieli, anche ricorrendo alle bastonate e ai pestaggio davanti ai cancelli.

Una ispezione dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito alla denuncia di uno dei lavoratori pestati, aveva rilevato gravi irregolarità quali lavoro in nero, turni di 12 e 14 ore e assenza di ferie e tutele.

I gravissimi fatti sono avvenuti nel giorno dello sciopero generale, lunedi 11 ottobre. Gli operai stavano manifestando contro questa situazione quando alcune automobili sono giunte sul posto con a bordo uomini cinesi armati di mazze e bastoni, che hanno iniziato a pestare i lavoratori disarmati.

