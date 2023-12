Pisa. Boicottiamo lo Stato genocida di Israele!

Non è bastata la decisione straordinaria presa dal Segretario ONU António Guterres di invocare l’articolo 99 della Carta per “scongiurare il drammatico collasso del sistema umanitario a Gaza”, strumento che in trenta anni nessun segretario delle Nazioni Unite aveva mai utilizzato.

Venerdì 8 dicembre al Consiglio di Sicurezza gli Stati Uniti hanno posto il veto, mentre il Regno Unito si è astenuto, confermando così la diretta responsabilità di questi due paesi nel massacro in corso in Palestina per mano israeliana.

L’Unione Europea segue le indicazioni angloamericane, altri paesi del mondo fanno dichiarazioni roboanti ma non muovono un dito per fermare il genocidio.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, dall’inizio della aggressione a Gaza il bilancio delle vittime palestinesi al 9 dicembre è arrivato a 18mila, il numero dei feriti è salito a oltre 46.000. Altre migliaia di vittime giacciono sotto le macerie, che nessun mezzo di soccorso può estrarre a causa degli incessanti bombardamenti israeliani.

Oltre al genocidio in corso a Gaza e Cisgiordania, lo scorso 29 Novembre il governo israeliano ha approvato la costruzione di un nuovo grande insediamento nei territori occupati di Gerusalemme Est.

Per fermare la mano assassina di Israele un cessate il fuoco è urgente, ma non sufficiente. Senza l’avvio di un processo di decolonizzazione e l’affermazione di tutti i diritti del popolo palestinese, una tregua d’armi sarà solo una pausa che prepara il prossimo massacro di palestinesi per mano sionista.

Il boicottaggio di Israele affianca la Resistenza del popolo palestinese finalizzata ad avere un proprio Stato sovrano ed indipendente, dove possano convivere tutti gli abitanti della Palestina storica, senza discriminazioni religiose e razziali.

Dopo gli ottimi risultati delle giornate di mobilitazione e boicottaggio del 1 dicembre e del 2 dicembre a Pisa, accogliendo le indicazioni dell’assemblea nazionale del 19 novembre a Roma, il Coordinamento pisano per il boicottaggio di Israele ha individuato due date di mobilitazione.

La prima, per Giovedì 14 Dicembre ore 17.30 con una passeggiata di sanzionamento con partenza in Piazza XX Settembre, speakeraggio e volantinaggio lungo Corso Italia con azioni mirate di fronte ai negozi che vedono partecipazioni e merci israeliane: H&M, Zara, Victoria’s Secret e, nella piazza della stazione, McDonald’s.

La seconda, in linea con la settimana di boicottaggio alla grande distribuzione Carrefour indetta da BDS Italia, si svolgerà Giovedì 21 Dicembre.

La prossima riunione del Coordinamento è fissata per Mercoledì 13 Dicembre alle ore 18 al Circolo Agorà di Via Bovio 50, Pisa.

Facciamo appello a tutte le organizzazioni, movimenti, comitati o singoli solidali con la Palestina a prendere parte alla riunione per rafforzare il Coordinamento e rendere la sua azione più capillare ed efficace.

Se vuoi rimanere aggiornato/a scrivi a boicottaisraelepisa@gmail.com per essere aggiunto/a alla mailing list o entra nel nostro canale Telegram https://t.me/

Con la Resistenza palestinese, sino alla vittoria!

