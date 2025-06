Il Tribunale di Firenze ordina lo sgombero della ex-Gkn

Gli operai della Gkn di Campi Bisenzio sono in assemblea e presidio permanente della loro fabbrica dal 9 luglio 2021. Il Tribunale di Firenze ha emesso un decreto di sgombero per alcune aree dello stabilimento presso le quali, il 4 giugno, i commissari e custodi incaricati hanno effettuato un sopralluogo. Nel decreto del tribunale, è specificato che i commissari potranno anche avvalersi dell’utilizzo della forza pubblica, inventariare i beni presenti ed eventualmente sostituire le serrature di accesso allo stabilimento.

Il Collettivo di fabbrica della Gkn ha convocato per oggi una assemblea straordinaria della solidarietà mentre si da appuntamento per l’ 11 e 12 luglio per impedire lo sgombero della fabbrica.

L’organismo di base denuncia “Società create sul momento per fare cosa, con soldi venuti da dove, eterodirette da chi? Società a vocazione immobiliare create nel settembre 2023, poco prima dei secondi licenziamenti, legate da logiche “infragruppo” (?) alla proprietà di Qf, la quale a sua volta aveva acquistato la ex Gkn nel dicembre 2021 dal gruppo Melrose, senza chiarire mai in base a quali accordi riservati. Società a cui Qf ha svenduto, nel marzo 2024, l’immobile (vendita all’interno dello stesso gruppo?). Società da cui transitano milioni di euro provenienti da soggetti terzi, schermati da fiduciarie”.

A questa lotta operaia va tutta la nostra solidarietà. Mentre la vecchia e l’attuale dirigenza dell’azienda stanno letteralmente speculando sul sito industriale e sulla vita di centinaia di operai e delle loro famiglie, il problema per le istituzioni sembrano essere solo il collettivo di fabbrica e i solidali.

