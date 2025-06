12 LUGLIO MOBILITAZIONE REGIONALE CONTRO CAMP DARBY

ASSEMBLEA DI PREPARAZIONE A PISA, MARTEDI’ 1 LUGLIO H. 21.00 IN VIA SANT’ANDREA 31

ONLINE AL LINK➡️ https://meet.google.com/gpo-saaw-aih

APPELLO PER LA MOBILITAZIONE

Dai presidi di Pisa e Firenze di Lunedì 23 giugno, convocati in tutta Italia dal Coordinamento Disarmiamoli dopo gli attacchi degli USA all’Iran, chiamiamo alla costruzione di una mobilitazione regionale contro Camp Darby il 12 luglio!

Domenica notte, gli Stati Uniti sono entrati direttamente in guerra al fianco di Israele, bombardando tre siti nucleari iraniani, e poco dopo non si è fatto attendere il supporto degli stati europei. Tutto ciò prima del summit della NATO all’Aja in cui si voterà per aumentare le spese militari degli stati membri al 5% del PIL.

Assistiamo in queste ore a una tregua estremamente fragile, che non tocca Gaza dove continua il genocidio, e che è foriera di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

È sempre più chiaro come Stati Uniti ed Israele, con il coinvolgimento di tutto l’Occidente, ci stiano portando verso una guerra sempre più guerreggiata e che quindi siano un pericolo per l’umanità tutta.

Il governo italiano, che pure aveva dichiarato che le basi statunitensi sul territorio non fossero state utilizzate, ha autorizzato proprio lo stesso 23 giugno il loro utilizzo, previa approvazione del Parlamento. Conoscendo le posizioni di tutti i partiti dell’arco parlamentare, viene difficile pensare che ciò non accadrà.

In una regione che è già hub militare strategico per le guerre di USA, NATO e UE, con la prospettiva di un suo rafforzamento con il nuovo Comando NATO a Firenze e la base GIS-Tuscania da mezzo miliardo di euro nel pisano, facciamo quindi appello per una mobilitazione regionale contro Camp Darby, perno centrale di questo hub: chiedendone la chiusura e la sua riconversione ad usi esclusivamente civili.

Per questo riteniamo necessario un momento di confronto per una mobilitazione regionale con tutte le realtà antimperialiste, pacifiste ed internazionaliste e contro la guerra.

NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA! FUORI L’ITALIA DALLA NATO E FUORI LA NATO DALL’ITALIA ISRAELE STATO TERRORISTA

