Potere al Popolo in presidio per contestare Boeri e l’amministrazione Del Ghingaro

Trasatti: “Il modello Milano rappresenta lo sfruttamento dei territori mascherato da rigenerazione e ecosostenibilità”.

Potere al Popolo era in presidio questa mattina, mercoledì 23 luglio, in occasione della presentazione del piano strutturale dell’amministrazione Del Ghingaro alla presenza dell’archistar Stefano Boeri, alla ribalta in questi giorni per l’inchiesta sul sistema speculativo edilizio milanese.

Francesca Trasatti, esponente dell’Esecutivo Nazionale di Potere al Popolo, spiega i motivi della contestazione: “Boeri è già stato imputato per l’opacità della sua attività professionale dal 2024, un anno dopo l’affidamento della cura del piano strutturale di Viareggio da parte dell’amministrazione Del Ghingaro; nemmeno di fronte alla nuova inchiesta, il sindaco fa un passo indietro”.

Gli interventi segnalano inoltre altri motivi di contestazione: la svendita delle città al turismo, la gentrificazione e la speculazione sulla rendita immobiliare rendono di fatto le città parchi giochi per ricchi.

La collusione tra politica e affaristi ha il fine di soddisfare gli interessi dei grandi colossi edilizi come Coima sgr, il cui CEO Catella è oggi agli arresti domiciliari, la stessa impresa che ha già messo le mani sulla Toscana, in particolare a Firenze, e al quale l’amministrazione Tambellini stava per svendere una parte della ex Manifattura Tabacchi di Lucca.

Continua Trasatti: “siamo in piazza non solo per Viareggio, ma per porre la questione sul piano politico: la progettualità che investe i territori deve avere l’obiettivo di organizzare lo spazio urbano a misura dei cittadini e delle cittadine, una città sociale che metta al centro il welfare, i servizi pubblici, la mobilità inclusiva e il diritto all’abitare, rispetto al quale Viareggio e la Toscana tutta versano in una condizione spaventosa”.

Viareggio, 23 luglio 2025



24 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO