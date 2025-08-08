Toscana. Alle elezioni regionali ci sarà la lista unitaria “Toscana Rossa”

Nei giorni scorsi a Firenze è stata presentata la lista Toscana Rossa che correrà per le elezioni regionali 2025.

Sabato 9 Agosto h.17.30 è prevista assemblea pubblica e inizio raccolta firme a Viareggio – Lega Maestri D’Ascia e Calagati, via Michele Coppino,245 c/o CRO Darsene

Toscana Rossa è l’alternativa alle destre e centro-sinistra, a ogni geometria variabile del campo largo!

L’obiettivo è portare nel Consiglio Regionale una rappresentanza di rottura e di alternativa agli schieramenti bipartisan e rafforzare, anche attraverso il terreno elettorale, la costruzione di uno spazio politico e sociale autonomo e indipendente dal bipolarismo.

È il risultato di un percorso che ha unito forze politiche (oltre a Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile), esperienze municipaliste, lotte sui territori e vertenze emblematiche della Toscana che vogliamo.

Partendo dal rifiuto del riarmo, anche nelle tinte della difesa comune europea, della NATO e dalle lotte per la demilitarizzazione della Toscana e in sostegno alla resistenza palestinese, per la rottura di ogni relazione con lo stato terrorista e genocida di Israele!

Nella nostra campagna elettorale porteremo con forza lo slogan che abbiamo portato nelle piazze negli ultimi 3 anni e nella grande manifestazione nazionale del 21 giugno di Piazza Vittorio – Giù le armi, su i salari!

Vogliamo che ogni investimento pubblico vada nel ripristino di un welfare capace di sostenere realmente i diritti sociali per tutti!

Diritto all’abitare, salario minimo agganciato all’inflazione, il ritorno a un sistema sanitario territoriale e capillare, lo stop alle grandi opere per una mobilità sostenibile, e una Toscana capace di giustizia sociale sono gli obiettivi che ci poniamo per portare l’alternativa nelle istituzioni regionali.

La candidata alla presidenza della Giunta regionale della Toscana, Antonella Bundu, è stata capace di coniugare esperienze istituzionali e lavoro territoriale costante, con un impegno che non è mai venuto meno. Per questo è stata scelta per rappresentare il percorso politico di chi da sempre si batte per la pace, l’ambiente, il lavoro e la sanità.

Adesso dobbiamo raccogliere le firme, se vuoi aiutarci cerca l’assemblea di Potere al Popolo più vicina a te!

8 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO