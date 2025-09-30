Piazza Gaza contesta il ministro Giuli a Pisa! Dimissioni per il governo Meloni complice di Israele!

Ieri durante l’assemblea organizzativa in Piazza Gaza il presidio permanente si è trovato di fronte ad una passerella del Ministro Giuli, ospite al Comune di Pisa.

Non poteva essere tollerata in silenzio la presenza di uno dei ministri del Governo Meloni, che non ha interrotto le esportazioni di armi a Israele e continua a riconoscere le acque palestinesi come israeliane, legittimando l’occupazione sionista e deresponsabilizzandosi totalmente rispetto al blocco della Flottilla diretta a Gaza per rompere l’assedio e aprire un corridoio umanitario stabile.

Tutta la piazza ha contestato la passerella dell’esponente dell’esecutivo riconoscendo la responsabilità diretta nella complicità con il genocidio d’Israele dei palestinesi!

Il presidio in Piazza Gaza a Pisa continua tutti i giorni dalle h.18 nella ex Piazza XX settembre, pronti allo sciopero generale e a bloccare tutto se bloccheranno la Flottilla! Dimissioni per l’indegno Governo Meloni!

