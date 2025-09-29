Lucca. Identificati per la manifestazione in solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla

Una decina di attivisti e attiviste lucchesi, tra cui 4 di Potere al Popolo, hanno ricevuto i verbali dalla Digos per il corteo del 22 settembre.

Ieri mattina una decina di attivisti e attiviste, tra cui alcuni studenti e 4 militanti di Potere al Popolo, hanno ricevuto dalla Digos il verbale di identificazione e di nomina del difensore di fiducia per il corteo di lunedì scorso a Lucca in occasione dello sciopero generale.

Una manifestazione che ha visto scendere in piazza 3000 persone, una partecipazione senza precedenti nella nostra città, e che spontaneamente e senza alcun gesto violento o danneggiamento, ha attraversato pacificamente le vie della città e, col sostegno della quasi totalità di passanti e automobilisti, anche un tratto di circonvallazione raggiungendo la stazione.

La risposta repressiva alla marea umana che ha invaso le piazze, le stazioni e i porti di tutta Italia non si è fatta attendere e qui a Lucca ha colpito al momento 10 attivisti e attiviste, tra cui la membra dell’esecutivo nazionale di Potere al Popolo Francesca Trasatti, la coordinatrice nazionale Nicoletta Gini e gli attivisti locali Matteo Masini e Andrea Giorgi.

Tutti gli attivisti e le attiviste hanno già individuato i propri avvocati difensori e stanno organizzando la risposta giuridica e politica, senza farsi intimorire, ed anzi pronti a rilanciare la mobilitazione dando appuntamento a tutti e a tutte a Roma per la manifestazione nazionale di sabato 4 ottobre.

La lotta non si arresta, siamo e continueremo ad essere l’equipaggio di terra a sostengo della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese

