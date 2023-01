Elezioni comunali a Terni. Potere al Popolo ci sarà!

Questo è un appello a tutte e a tutti i cittadini di Terni che non intendono rinunciare ai propri valori, alla propria storia e soprattutto ai propri diritti.

Si avvicinano inesorabili le prossime elezioni amministrative, che ci saranno in primavera nella nostra città.

Siamo e stiamo costruendo un progetto di sinistra, femminista, anticapitalista, antifascista, ambientalista e solidale.

Potere al Popolo, realtà nata nel 2018 e in continua crescita, esiste per essere alternativa ai partiti complici dell’attuale situazione nazionale e anche locale.

Rivendichiamo la nostra presa di posizione.

Ogni compromesso sarebbe una compromissione.

Noi siamo il popolo, in totale contrapposizione a chi difende i diritti di pochi, che poi si chiamano privilegi.

Questo è un appello a chi non intende arrendersi ad una città usata da politica e politici di turno, che cambiano idee e casacche al primo soffio di vento.

E il vento fischia.

Noi riusciamo a sentirlo.

Lo sentiamo nelle rivolte che in tutto il mondo gridano giustizia e libertà, lo sentiamo nella dignità di chi non riesce a pagare le bollette ma sa che la colpa non è sua. Lo sentiamo alle manifestazioni e ai cortei in difesa del lavoro e dei diritti.

Lo tocchiamo con mano nelle lotte dei sindacati di base, in quelle studentesche, in quelle per i diritti civili e ogni volta che qualcun* si stringe intorno ad una causa collettiva.

Questo è un appello per costruire una coalizione del popolo e per il popolo.

Potere al Popolo Terni non intende partecipare a nessuna scommessa tattica di alleanza con nessuno che non sia già dalla nostra parte.

Quindi questo è un appello a chi è dalla nostra parte.

Costruiamo una coalizione da presentare alle prossime amministrative, e nel frattempo costruiamo relazioni solidali che possano incidere ancora di più sulle battaglie quotidiane.

Incontriamoci, costruiamo, organizziamoci.

PaP Terni Potere al Popolo

13 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO