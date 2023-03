Terni. Potere al Popolo alle Comunali con “il Poderoso”

🚐 Domenica abbiamo inaugurato “il Poderoso”, il camper che utilizzeremo come sede mobile durante la campagna elettorale. Il nome che gli abbiamo dato è un nome importante e richiama la storica “Poderosa”, la famosa motocicletta con cui il giovane Ernesto Che Guevara girò l’America Latina incontrando le difficoltà dei contadini, degli operai e della maggioranza degli sfruttati, maturando i suoi ideali rivoluzionari.

🏘️ Noi, nel nostro piccolo, col Poderoso gireremo i quartieri popolari della nostra città , quei quartieri che conosciamo perché li viviamo e perché in questi anni li abbiamo attraversati con l’attività politica e con le inchieste sulle condizioni delle case popolari, portate avanti col nostro sportello “Abitare nella Crisi”.

Facciamo partire la nostra campagna elettorale dai quartieri popolari perché qui vive la nostra gente; qui vivono coloro che pagano per primi le conseguenze di scelte politiche neoliberiste che da oltre 30 anni fanno aumentare le disparità sociali fino al punto che oggi in Italia 40 miliardari dispongono di una ricchezza pari a quella di 18 milioni di cittadini poveri.

E poi ci dicono che per la sanità pubblica, per l’istruzione, per le case popolari, per le periferie non ci sono i soldi, mentre cercano di innescare guerre tra poveri per impedirci di vedere chi è che ci sta derubando. La nostra risposta deve essere l’unità , l’organizzazione e la lotta delle fasce popolari.

Facciamo partire la nostra campagna elettorale dai quartieri popolari perché a chi ha costruito nella nostra città un centro-vetrina fatto di lucine, proiettori e telecamere mentre le periferie cadono a pezzi, noi opponiamo un modello di città che parta dal rilancio delle periferie, che devono tornare ad essere vissute pienamente dai residenti e ad offrire servizi e momenti di aggregazione, cultura e socialità .

🏳️‍🌈 Facciamo partire da Piazza della Pace la nostra campagna elettorale perché rappresenta un simbolo da cui ripartire. Le condizioni difficili che ci troviamo a vivere ogni giorno sono la conseguenza di precise scelte politiche, come quella della guerra, che viene fatta pagare ai cittadini mentre le industrie delle armi e i colossi dell’energia fanno profitti milionari.

Bisogna ricordare che tutto l’arco parlamentare ha votato l’invio di armi in Ucraina (compresi i 5 Stelle che oggi si dicono “pacifisti” per recuperare consensi) e che anche il Consiglio Comunale di Terni ha votato compatto (PD e 5 Stelle inclusi) una mozione di Fratelli d’Italia per sollecitare il governo ad aumentare le spese militari fino al 2% del Pil come vuole la Nato.

Queste scelte non comportano solo il perdurare di una guerra che rischia di portare l’umanità sul baratro di uno scontro nucleare, ma determinano altri miliardi di euro di tagli a sanità , istruzione e pensioni. Con quale credibilità certi politici possono dunque parlare di queste tematiche? E’ anche per questo che Potere al Popolo vuole costruire una vera alternativa al partito unico della guerra e ai partiti di centro-destra e centro-sinistra che negli ultimi anni hanno governato insieme in tutte le possibili combinazioni facendo costantemente peggiorare le condizioni di vita delle fasce popolari.

UNISCITI A NOI!

COSTRUIAMO INSIEME LA VERA ALTERNATIVA!

IL 14 E 15 MAGGIO VOTA POTERE AL POPOLO

PER SILVIA TOBIA SINDACA!

