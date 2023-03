Non sono Giorgia, Non sono Elly

Sono Benedetta Calderigi, ho 34 anni e sulle spalle quasi 20 anni di politica e attività sociali nella nostra città.

In questi anni a Terni abbiamo costruito la comunità di Potere al Popolo.

Molto più di un partito, molto più di una famiglia.

C’è molto spazio, ma questo spazio non è per tutt*, Potere al Popolo è per una parte e basta.

Quella parte che nel mondo lotta per l’estensione dei diritti e per arrivare alla fine del mese.

Potere al Popolo si presenta alle elezioni amministrative di maggio con una proposta alternativa a tutto quello che ci raccontano come necessario.

Ed io sono felice di essere la capolista di questo progetto, a sostegno della candidata a sindaca Silvia Tobia.

Sono felice di dirlo in questa giornata di lotta così importante, l’8 marzo. Lotto.

E insieme, come facciamo ogni giorno, lotteremo.

Vogliamo una città che si prenda cura, che punti sulla medicina preventiva, partendo da quella di genere.

Vogliamo una Terni che ascolti, con sportelli e consultori in tutta la città.

Vogliamo una città che investa in cultura e spettacoli, e sappia valorizzare le risorse del nostro territorio

Vogliamo che non ci siano nè una casa nè un locale vuoto in città, il comune deve fare da garante per gli affitti, e tassare in maniera consistente chi sceglie di lasciare vuoti i propri immobili. Assegnazione immediata delle case di edilizia popolare lasciate vuote da un’amministrazione sconsiderata.

C’è troppa gente senza casa e troppe case senza gente.

Vogliamo una Terni intergenerazionale, che smetta di considerare le e i giovani come un problema da risolvere. Vogliamo spazi autogestiti a costo zero. Incentivare e non criminalizzare l’aggregazione e il diritto alla felicità.

Vogliamo una città che sappia essere un laboratorio di pace.

Non sono una donna sola al comando,

non faccio la pacifista inviando le armi,

Non vi chiedo un voto per fare carriera politica.

Ma posso promettervi,

e non perché siamo in campagna elettorale, che io ci sarò.

Perché non c’è nessun altro posto in cui io voglia stare che non sia un mondo migliore.

* delegata di Terni al Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo