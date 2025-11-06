Vicenza. Il genocidio dei palestinesi continua, venerdi incontro pubblico

Un incontro pubblico di confronto sul tema del conflitto israelo-palestinese, intitolato “Il Genocidio del popolo palestinese compiuto dallo stato sionista, protetto e armato da USA e governi UE continua”, si terrà venerdì 7 novembre alle ore 20:15 presso le Missioni Saveriane di Vicenza, in Viale Trento 119.

L’evento è organizzato dal Centro Culturale Islamico Vicenza, da Donne per la Palestina e da USB, con l’obiettivo di discutere azioni di mobilitazione e solidarietà a sostegno del popolo palestinese.

“Il genocidio del popolo palestinese compiuto dallo stato sionista, protetto e armato da USA e governi UE continua. E si rischia di abituarsi. La Global Sumud Flottiglia e gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre hanno visto milioni di persone dal basso mobilitarsi a sostegno del popolo palestinese. È arrivata la Pax Americana, una tregua che non ha fermato il genocidio. Per questo – affermano gli organizzatori -, venerdì 7 novembre ci confronteremo su cosa hanno fatto, stanno facendo e cosa dobbiamo fare.

Saranno con noi Yassine Lafram, presidente nazionale dell’UCOI, delle Comunità islamiche in Italia, che era a bordo della SUMUD FLOTTIGLIA.

Insieme a lui, interverrà Romeo Pellicciari, portuale di Genova, dove il CALP ha dimostrato che si possono bloccare le armi.

L’obiettivo è chiaro: STOP GENOCIDIO. BLOCCHIAMO TUTTO…

