I nazisti al potere, nel Baltico e in Ucraina

Una sovrabbondanza di bandiere naziste e di derivazione nazista nel cimitero visitato dai presidenti lettoni e ucraini…

Include bandiere nere/rosse dell’OUN, il wolfsangel imbiancato di Azov e il primo leone delle SS della Galizia utilizzato per la bandiera della 103a brigata di difesa di Lviv…

An overabundance of Nazi and Nazi-derived flags in cemetery visited by Latvian & Ukrainian presidents…

Includes black/red OUN flags, Azov's whitewashed wolfsangel, & the 1st Galician SS lion used for the 103rd Lviv Defense Brigade flag… pic.twitter.com/r7DgSP6Dsd

— Brian Berletic (@BrianJBerletic) March 4, 2023