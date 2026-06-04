- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Dubbi amletici
ARTICOLI CORRELATI
-
Amira Hass. La disfatta morale di israele ci perseguiterà per anni
Scrive la giornalista israeliana: “Se vittoria vuol dire causare al nemico una pila di bambini massacrati, allora Israele ha...
-
Obama cerca l’Iran, contro l’Isis e per recuperare terreno
Il Wall Street inguaia Obama rivelando che, a metà ottobre, il presidente Usa ha inviato in segreto una lettera...
-
Iraq. Pressioni americane sul governo Mahdi in chiave anti-iraniana
Alcuni rappresentanti americani sono stati, nelle scorse settimane, in Iraq per discutere con il primo ministro iracheno, Adel Abdel...