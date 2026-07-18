- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Strategia USA per la Groenlandia
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Dove va la Bielorussia de “l’ultimo dittatore d’Europa”?
Lo scorso 8 agosto, il Ministro degli esteri bielorusso, Vladimir Makej ha ricordato come, nel 2019, a Minsk, l’ex...
-
Le masse stanno con Gaidò!
-
F35. Il Pentagono blocca tutta la flotta a terra
Che dobbiamo acquistarli “per forza” è risaputo. Ma poi, anche se volessimo giocarci alla guerra, come facciamo? Il Pentagono...