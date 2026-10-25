I nipoti di Mubarak

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“Gli restituiamo la merda scaricata ogni giorno sui lavoratori!” Nella mattina di sabato 24 come Unione Sindacale di Base,...
“Oddio hanno assaltato la Feltrinelli! Oddio la cultura non si tocca! Sapesse contessa, quegli screanzati incappucciati non hanno rispetto...
“Ho imparato a non mettermi ne’ tumulti”, diceva a se stesso Renzo Tramaglino, ne I promessi sposi, un maranza...