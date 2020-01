Solo perché è stato eletto non significa che Macron non sia un tiranno

E solo perché ci sono le elezioni non significa che siamo in democrazia.

Questa è l’ultima difesa del governo, messo all’angolo dalla rabbia che proviene da quasi tutti i settori del mondo del lavoro, da tutte le città e i comuni della Francia: ha il diritto e la legittimità di realizzare questa riforma, nonostante tutto, perché è stato eletto per farlo. Sibeth Ndiaye, una bugiarda professionista al servizio del Presidente Macron, lo dice senza problemi: la violenza è giustificata se viene fatta per attuare le riforme per cui si è stati eletti. Macron lo dice a sua volta: non vi piaccio? Provate con la dittatura e vedrete, ha detto l’altro giorno sul suo aereo.

Da buon borghese, Macron e i suoi scagnozzi usano l’equazione scolastica “elezione = democrazia” per ridicolizzare la nostra rabbia. A parte il fatto che ci sono state dittature elette… La maggior parte dei dittatori della storia ha avuto le elezioni regolari come principale strumento di propaganda. Affinchè una dittatura eletta resti tale, deve solo assicurarsi che le condizioni di voto non consentano una vera e propria inversione di tendenza. Partito unico nell’ex-URSS, elezioni truccate tra gli autocrati in Africa centrale e altrove, oppositori intimiditi e violentemente repressi in tutto il mondo, i metodi sono stati e rimangono numerosi, senza bisogno di impedire un’elezione. In Francia, la borghesia nel suo desiderio di soffocare l’espressione del resto della popolazione, soprattutto dei lavoratori, è stata più sottile:

1) Non pratica il partito unico, ma il pensiero unico

Tutti i candidati alle elezioni che hanno osato avventurarsi al di fuori del culto astratto della Repubblica, del rispetto dei “mercati”, dell’amore per gli investitori, dell’importanza del mecenatismo per la “creazione di ricchezza” e dell’importanza di sradicare il debito pubblico sono stati trattati come idioti, pazzi o psicopatici. Ora i macronisti lo stanno facendo con il 61% della popolazione, quel 61% di persone che, secondo i sondaggi, vogliono che la riforma delle pensioni venga ritirata, ma sono in realtà vittime di una sorta di allucinazione collettiva che li spaventa per nulla.

2) In Francia la borghesia non trucca le elezioni, finanzia e sostiene i suoi candidati

Tutti ricordano l'”ascesa del razzo Macron”. Una bella operazione firmata dall’Obs, Paris Match, Le Monde, l’Express, tutti in estasi per questo giovane candidato, questo bellissimo prodotto di cui hanno messo insieme la confezione per descrivercelo come la migliore supposta per proteggerci dalla peste nera. Hanno fatto piovere assegni per gonfiare la campagna di Macron, solo per osare venire a dirci che sarebbe stata solo l’emanazione della sovranità popolare.

3) In Francia la borghesia intimidisce e reprime

Quanti gilets gialli sono stati feriti gravemente perchè chiudessero la loro bocca? “Andate avanti, siate franchi, non esitate a colpire. Questo farà riflettere chi li segue” ha ordinato il comando della polizia parigina alle sue truppe il 1° dicembre 2018. Quanti sono i sindacalisti che sono stati denunciati e minacciati nelle loro aziende? Quanti manifestanti sono stati violentati gratuitamente, e non si parla che di inciampare? Il clima di terrore che si è imposto nelle manifestazioni, nel mondo del lavoro e nei quartieri popolari è il prodotto di una scelta politica e di una scelta di classe: quando la protesta diventa troppo importante, in Francia, si può mutilare. E se uno uccide, non è così grave, si dirà che è un incidente spiacevole e si mentirà come tale. Come in una dittatura.

4) In Francia la borghesia non impedisce il cambiamento, lo inventa

Sarkozy, Hollande, Macron. Cambiano i volti, – si passa dal piccolo scontroso al giovane prima con una transizione da parte del simpatico social-liberale – le politiche restano, e il backstage è lo stesso. Sibeth Ndiaye, ex socialista, Jean-Michel Blanquer, ex seguace dei ministri di Sarkozy, Emmanuel Macron, ex segretario dell’Eliseo di Hollande. Il falso rinnovamento è una passione della borghesia francese, che riesce a fingere stupore ed esaltazione ad ogni nuovo personaggio che ci infligge. Il “discorso politico” della borghesia consiste nel cavillare sullo stile e la statura di individui che condividono tutti lo stesso background politico: il proprio.

Sarkozy, Hollande, Macron, tre sicari, tre diversi tagli di capelli, una missione: vincere la guerra di classe. La Repubblica non è altro che un raduno di mercenari politici della classe borghese. Regolarmente fa la sua scelta, ci impone i risultati delle gare, comportandosi come se l’avessimo scelta noi. Macron è stato l’ultimo colpo di stato, una sorta di acquisto compulsivo da parte di una classe dirigente a corto di idee.

Solo che con lui il sotterfugio non ha funzionato. Alla fine, il presidente più mal eletto ha rappresentato solo la frangia borghese e piccola borghesia della nostra società, quel 20% di persone egoiste, ossessionate dalla loro scala fiscale e dallo spessore del Codice del lavoro o inebriate dal monossido dell’ingenuità borghese, un elisir bobo tramandato con la famiglia o con gli amici e che consiste nel pensare che per “fermare l’odio” si possano consapevolmente aprire le valvole della persecuzione sociale dei disoccupati, dei lavoratori e di tutti coloro che non hanno avuto il buon gusto di avere genitori ricchi.

Questo 20% di persone semi-democratiche reagirà alla vista di avvocati repressi, accademici feriti e politecnici ribelli? Niente è meno sicuro. Macron ha l’immancabile sostegno del 45% dei dirigenti (contro il 18% dei lavoratori), e il suo mandato quinquennale non solo arricchisce l’1% più ricco ma anche questo 20% di borghesi, quelle persone che i giornalisti chiamano erroneamente “classe media” e che vedono aumentare i loro redditi grazie a una tassazione vantaggiosa.

Aiutarli a guadagnare in Borsa (abolizione dell’ISF) e a sfruttare gli altri (riforma del Codice del lavoro). Dare loro motivo di disprezzare le persone più povere di loro (riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione) e dare loro qualche briciola di buona coscienza ecologica (vietare la plastica monouso: la classe sociale che ama i SUV e i viaggi aerei non chiede sostanzialmente di più). Parlando come loro (“è il nostro progetto”), lusingandoli (“ci sono quelli che fanno e quelli che non sono niente”), non c’è bisogno di dire che Macron è davvero il loro Presidente.

Ma per noi, la classe operaia, cioè la massa di coloro che per vivere devono lavorare per gli altri (mentre la borghesia lavora per se stessa o fa lavorare gli altri per essa), Macron non è altro che un tiranno, imposto e mantenuto dall’alto, che oggettivamente non ha altra missione che quella di farci del male. La riforma delle pensioni non è che l’illustrazione più pura, la peggiore espressione di ciò che il nostro autoritario regime elettivo borghese è capace di fare. È la prova che non siamo in una democrazia.

* https://www.frustrationmagazine.fr/ce-nest-pas-parce-quil-y-a-des-elections-quon-est-en-democratie-ce-nest-pas-parce-quil-a-ete-elu-que-macron-nest-pas-un-tyran

28 Gennaio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO