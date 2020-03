Coronavirus. Cuba mette a disposizione la cura e la sta producendo in Cina

Attualmente, il mondo è spaventato dall’emergere di una pericolosa estensione del noto Coronavirus e anche dalla mancanza dell’antidoto che lo combatte. Tuttavia, i media hanno recentemente riferito che gli scienziati considerano l’uso di un farmaco cubano contro il coronavirus e di conseguenza porre fine fine a questa pandemia.

Secondo i rapporti pubblicati del quotidiano cubano Granma, la medicina cubana usata in Cina per combattere il coronavirus è l’Interferone alfa 2B. Nel suddetto rapporto, inoltre, dettagliano anche che detto farmaco è una produzione del Centro di ingegneria genetica e biotecnologia di Cuba.

Anche il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, nei suoi social network, ha informato della scoperta di una possibile cura per il coronavirus con una medicina cubana. Secondo Díaz-Canel, il più notevole di questo risultato è che grazie alla medicina cubana, oltre 1500 persone in Cina sono state curate dal virus mortale.

Il sostegno al governo cinese e alle persone nei loro sforzi per combattere il coronavirus è stato espresso dal presidente cubano, indicando anche che questo risultato è stato raggiunto quando un gruppo di medici cubani è arrivato in Cina con la medicina.

Inoltre, il rapporto indica che la medicina cubana selezionata dalla Cina è un antivirale usato per combattere alcune malattie virali. Tra queste malattie vi sono infezioni virali derivate da HIV, epatite B e C, papillomatosi respiratoria e anche alcuni tipi di cancro.

Secondo lo scienziato di BioCubaFarma, Luis Herrera Martínez, questo composto protegge i pazienti e impedisce loro di morire a seguito di complicazioni nelle loro condizioni mediche. Inoltre, medici e scienziati cinesi affermano che insieme alla medicina cubana stanno anche usando altri 30 composti per curare i pazienti con coronavirus.

Dopo i risultati favorevoli ottenuti con l’uso della medicina cubana in pazienti infetti da coronavirus, la Cina ha iniziato la sua produzione. Questo, a seguito della scelta per l’implementazione della tecnologia cubana per combattere il coronavirus.

Di conseguenza, nella provincia di Jilin, è iniziata la produzione dell’interferone alfa (IFNrec) nello stabilimento cinese-cubano di Changheber. Con questa decisione, le autorità cinesi sperano che si possa finalmente ottenere un trattamento efficace per impedire a più persone di rischiare la vita.

Negli ultimi mesi in tutto il mondo è stato attivato un allarme di fronte all’espansione del coronavirus, una malattia infettiva e contagiosa che causa gravi condizioni respiratorie. Sebbene ci siano diversi paesi in cui vi sono stati casi di pazienti infetti, senza dubbio il caso della Cina supera qualsiasi altro.

Questo, a seguito della pesante manifestazione del virus registrato nella città di Wuhan; dove ad oggi ci sono più di 38.000 pazienti infetti e ci sono già stati più di 900 morti a causa della mancanza di cure per la malattia.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, uno studio rivela che circa l’82% dei pazienti presenta lievi sintomi della malattia. Sottolineano inoltre che il 15% si è aggravato, il 3% raggiunge uno stato critico ed hanno chiesto ai vari paesi di adottare misure preventive.

In considerazione della mancanza di controllo che inizialmente si è registrata nell’affrontare il virus, questo si è esteso ad altri siti, interessando 25 paesi del mondo. Dopo diverse settimane di angoscia e di ricerca di un antidoto contro il coronavirus, sembra che questa medicina cubana possa essere la chiave.

