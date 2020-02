E Salvini va in giro con Cgil-Cisl-Uil

Non è una Fakenews.

Salvini inizia un suo ennesimo giro di propaganda da Torino e alla sua corte ci sono anche CGIL CISL UIL piemontesi.

La cosa può sembrare enorme, ma se si pensa che a Torino i confederali sono fanatici del TAV e dei cantieri come la Lega e che sul resto non risultano posizioni particolarmente divergenti, beh la cosa non stupisce.

Del resto i dirigenti di questi tre sindacati poterebbero andare ad una convention con Salvini , con Renzi, con Zingaretti, dire le stesse cose e ricevere gli stessi applausi.

Per coerenza ? Per il trasformismo filo padronale che tutti hanno in comune.

Ed infatti sono tutti i concordi con l’ospite privilegiato: la Confindustria.

