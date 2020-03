I medici nel mondo rispetto alla popolazione. In testa c’è Cuba

La tabella che pubblichiamo indica il numero di medici, compresi medici generici e specialisti, ogni 1.000 abitanti. Portato su un parametro di centomila abitanti conferma i dati che abbiamo pubblicato giovedi sul nostro giornale per quanto riguarda l’Italia. Il paese che risulta con il più alto numero di medici per popolazione è Cuba.



Ieri abbiamo pubblicato un articolo della rivista cubana Dimecuba su un farmaco brevettato nell’isola e in produzione in Cina per sconfiggere il Covid 19 più noto come coronavirus.

In questo rapporto sono definiti come medici che studiano, diagnosticano, curano e prevengono malattie, malattie, ferite e altre menomazioni fisiche e mentali nell’uomo attraverso l’applicazione della medicina moderna. Inoltre, pianificano, supervisionano e valutano piani di assistenza e trattamento da altri operatori sanitari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che meno di 2,3 operatori sanitari (medici, infermieri e ostetriche solo) per 1.000 sarebbero insufficienti per raggiungere la copertura dei bisogni sanitari primari.

La fonte di questa tabella sui primi venti paesi nel mondo per numero di medici è, pensate un pò….. la CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Indicatore mondiale

