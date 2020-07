Cesare Battisti ancora in isolamento, anche oltre i tempi previsti

“Nei confronti di Cesare Battisti si sta esercitando un abuso di potere e noi, con la denuncia presentata alla Procura di Roma, chiediamo che si certifichino le responsabilità in capo a chiunque ha in questa vicenda un ruolo pubblico”. A denunciarlo è l’avvocato Gianfranco Sollai, che ha spiega all’agenzia Adnkronos la nuova istanza avanzata dall’ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo, detenuto nel carcere di Massama (Oristano).

Nella denuncia il legale ricorda che Battisti è ancora in regime di isolamento, nonostante abbia già scontato i sei mesi previsti dalla pena. L’accanimento viene giustificato come condizione legata agli spazi limitati del carcere di Massama, nel quale sta scontando l’ergastolo.

“Di fatto – afferma Sollai – Battisti è ancora in isolamento nonostante non ci sia una disposizione di legge che lo preveda, non ci sia un provvedimento giudiziario che preveda per lui quella che è una pena. Questo è un abuso, a tutti gli effetti, e noi ci aspettiamo che la Procura lo accerti in tempi rapidi. La risposta che ci aspettiamo è che venga disposto quanto prima il trasferimento di Battisti dal carcere di Massama”.

Qualche giorno fa dalle pagine del nostro giornale, avevamo segnalato la denuncia dell’altro legale di Cesare Battisti, Davide Steccanella, a proposito dell’alimentazione del prigioniero in relazione alle sue condizioni di salute. Anche in questo caso un accanimento burocratico e vendicativo delle autorità statali.

