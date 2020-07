Coronashock e Socialismo /4. Il Kerala

Pubblichiamo la traduzione della quarta – ed ultima – parte dello studio compiuto da diversi autori ed uscito sulla rivista “Tricontonental” riguardo alla gestione del Covid -19 a Cuba, in Vietnam, in Venezuela e Kerala.

Il 18 gennaio, KK Shilaja, il ministro della salute del Kerala nel governo del fronte democratico della sinistra (LDF) in questo stato indiano di 35 milioni di abitanti, ha tenuto un incontro per discutere cosa stava succedendo a Wuhan, in Cina. Wuhan non era ancora sotto lockdown, ma Shailaja sapeva che c’erano studenti provenienti dal Kerala a Wuhan, e che quando fossero tornati ci sarebbe stata la possibilità di importare il virus nello stato.

Il 22 gennaio, il dipartimento della salute ha emanato un’informativa a tutti gli ospedali e le autorità distrettuali sulla necessità di prepararsi per il virus. Il 24 gennaio il Kerala ha istituito un centro di controllo a livello statale; per il 28 gennaio dei centri di controllo sono stati istituiti in tutti i distretti. Anche le strutture per l’isolamento sono state individuate e diciotto comitati sono stati istituiti, le misure preventive iniziarono ad essere applicate

Il primo caso di coronavirus in Kerala, uno studente che era stato a Wuhan, è stato individuato il 30 gennaio; ben presto altri due sono stati trovati positivo e entro il 3 febbraio più di 2.200 persone di ritorno in Kerala dalle regioni colpite dal coronavirus sono state messe in quarantena.

Il controllo fatto dallo Stato è stato effettivo: tutti e tre i pazienti sono guariti in pochi giorni e non c’erano casi di contagio. Il numero delle persone in quarantena è diminuito presto.

Ma verso la fine di febbraio, poiché il coronavirus si diffondeva in più paesi, anche il flusso di persone da regioni colpite dal coronavirus si è intensificato. Molte persone – all’ inizio provenienti dall’Italia e più tardi quelle che arrivavano dalla regione del golfo Persico – sono state trovate positive al Covid19. Altri entrati in contatto con loro si sono infettati. Questa è stata la seconda ondata di contagi da Covid19.

Nelle settimane successive, il Kerala ha continuato a controllare i passeggeri che arrivavano, non solo per via aerea ma anche sulle frontiere terrestri, con checkpoint 24h/24 sulle strade e sui treni – un compito difficile visto l’immenso numero di passeggeri.

Il Kerala ha usato largamente il tracciamento dei contatti, usando delle mappe che contenevano nel dettaglio i posti visitati dalle persone infette. Ai presenti nel periodo in cui le persone contagiate erano in quei posti è stato chiesto di contattare il dipartimento della salute. Le mappe sono ampiamente circolate attraverso i social network e atteverso GoK Direct, l’app del governo del Kerala.

Rappresentati delle istituzioni dell’autonomia locale e i lavoratori della sanità di comunità hanno aiutato a tenere traccia dei contatti. La formula era chiara: “tracciamento, quarantena, test, isolamento, cura” come ha dichiarato il capo del governo Pinarayi Vijayan – che è anche un membro dell’uffico politico del Partito comunista indiano (marxista).

Chi viene dall’estero o da un altro stato è messo in quarantena, o in centri di quarantena o a casa. Coloro i quali vengono in contatto primario o secondario con persone infette vanno in quarantena a casa. I pubblici ufficiali del dipartimento della salute fanno visita e chiamano regolarmente per sapere se a casa i protocolli di isolamento sono seguiti.

Chi non può stare a casa per un’efficace quarantena viene sistemato in centri per la quarantena istituiti dal governo, e chiunque sviluppi o sintomi associati al Covid19 viene ricoverato. I test e le cure sono gratis e disponibili per chiunque.

Quando si è iniziato ad avere casi di Covid19, il ministro della salute KK Shailaja ha tenuto conferenze stampa giornaliere per informare il pubblico sulle novità, le misure prese per combattere il virus e le misure che dovevano essere osservate dalle persone.

Dal 10 marzo in avanti, il capo dei ministri Pinarayi Vijayan ha iniziato a tenere conferenze stampa giornaliere, in quanto gli sforzi per contenere la pandemia ora riguardavano più ministeri. In tutti i distretti sono stati costruiti più centri per i test del covid19 e centri per la cura del covid19, sono stati assunti 267 dottori e 321 nuovi ispettori della salute.

Il governo ha portato avanti la produzione di mascherine e igienizzanti alla luce dell’incremento della domanda, invece che lasciare che il problema fosse gestito nel libero mercato. Il settore pubblico ha condotto la produzione di più medicine, igienizzanti per le mani e guanti.

Kudumbashree, un enorme collettivo di gruppi di vicinato sostenuto dal governo che conta più di 4.5 milioni di donne (circa un quarto della popolazione femminile dello stato) ha iniziato a produrre mascherine. Gli attivisti della federazione della gioventù democratica indiana (DYFI) e il Kerala Sastra Sahitya Parishad (il forum del Kerala per la letteratura scientifica detto anche KKSP, il più grande movimento di scienza popolate del Kerala) hanno iniziato a produrre igienizzanti per le mani.

Il governo ha lanciato la campagna “rompi la catena” per incoraggiare le persone ad adottare le pratiche necessarie a prevenire il contagio da covid19. Le organizzazioni dei lavoratori statali hanno creato dei chioschi per l’igenizzazione di fronte agli uffici del governo. DYFI ha costruito dei punti per lavarsi le mani in 25.000 posti in tutto lo stato, e ha chiamato i centri per le persone che avevano bisogno di aiuto.

La preparazione, la vigilanza attenta, stretta adesione ai protocolli e la trasparenza sono stati cruciali nella battaglia del Kerala contro il covid19.

Entro la fine di marzo, mentre il resto dell’India si svegliava nella realtà di una pandemia, il Kerala si era già portato avanti con un piano dettagliato per alleggerire le difficoltà economiche delle persone. Entro il 12 marzo, è stata annunciata la chiusura di tutti gli istituti scolastici e ben presto si è iniziato a distribuire cibo a domicilio per i bambini che altrimenti sarebbero finiti in case famiglia.

Invece di imporre un lockdown diffuso senza pensare a come le famiglie avrebbero mangiato, sarebbero rimaste in casa o seguito tutte le istruzioni che venivano date – come ha fatto il governo centrale dell’India – lo stato del Kerala ha gradualmente inserito le restrizioni, avendo cura di dare alle persone gli strumenti e le condizioni per seguirle.

Il 19 marzo, il capo dei ministri ha annunciato un pacchetto economico di 200 miliardi RS. Il pacchetto includeva pagamenti in anticipo delle pensioni sociali, cereali gratis per un mese per tutti, un aggiunta di fondi di 5 miliardi per la sanità pubblica e la flessibilità del pagamento delle bollette e delle tasse.

Lo Stato ha dichiarato un lockdown dal 24 marzo in avanti. Il governo centrale indiano ha imposto un lockdown su tutta la nazione dal giorno dopo. Nelle settimane successive, lo stato del Kerala ha distribuito cibo e cereali a tutte le famiglie dello stato gratuitamente. Cibo cucinato è stato distribuito agli anziani che vivono da soli, ai disabili, a coloro che non potevano provvedere a loro stessi per la malattia o per la estrema povertà.

omitati delle istituzioni di autogoverno a livello distrettuale (LSGI) – i panchayat nei villaggi, i municipi nelle città e le corporazioni di municipi nelle grandi città – stanno facendo questo lavoro con l’aiuto dei volontari. Le cucine popolari sono state istituite dal LSGI, e i volontari distribuiscono cibo pronto nelle case di chi ha bisogno.

I membri del sindacato di sinistra dei lavoratori del LSGI, come per esempio il Kerala municipal and corporation staff Union (kmcsu) costituiscono la maggior parte di coloro che stanno facendo volontariato alle cucine popolari. Il governo ha anche distribuito dei pacchi di alimenti contenenti 17 elementi essenziali a tutte le famiglie gratis.

Anticipando la possibilità del caos nelle catene di distribuzione a causa del lockdown, il governo dello stato ha fatto sì che il riso, la principale coltura della regione, fosse comunque raccolto nelle risaie. Sono state prese anche misure per garantire l’approvvigionamento di riso, verdure e altri prodotti.

Esattamente all’inizio, il governo del Kerala ha capito che le strutture per i lavoratori migranti degli altri stati indiani erano inadeguate per il distanziamento fisico. Per questo alcuni campi di riposo sono stati preparati per i lavoratori e sono stati organizzati delle visite mediche. Cibo, mascherine, sapone e igienizzanti per le mani sono stati resi disponibili per i lavoratori.

Il 20 aprile, 19.902 campi sono stati aperti per i lavoratori migranti del Kerala, con 353mila lavoratori che vivevano in quei campi – il numero più alto di campi di questo tipo di tutto il Paese.

Il Kerala ha dei fondi del welfare per I lavoratori di vari settori, che provvedono benefit per la sicurezza sociale accumulando i contributi dei laboratori e dei loro datori di lavoro nei fondi per il welfare. A tutti i lavoratori dei settori è stata garantita assistenza finanziaria con questi fondi. Ai lavoratori che non sono parte di nessun fondo di welfare è stato dato un bonus di 1000Rs ciascuno.

La massa di lavoro volontario dietro a tutto ciò è enorme. Oltre al lavoro volontario dei lavoratori statali, dei membri del sindacato, dei giovani attivisti e degli studenti, il lavoro della Social Volunteer Force of youth organizzata dal governo ha giocato un ruolo cruciale nello sforzo di migliorare le cose.

Al 23 di giugno 346.306 giovani si sono registrati come volontari e lavorano per identificare coloro i quali hanno necessità di assistenza, distribuiscono cibo e prodotti essenziali, aiutano con l’assistenza d’emergenza nelle case, aiutano con le operazioni di call center e nei centri di controllo, distribuiscono materiale ai campi di riposo, comunicano le notizie e fanno assistenza agli ospedali.

Gli sforzi del Kerala nel contenere la seconda ondata di Covid19 è stata un successo; entro l’8 maggio, il numero di casi nello stato è diminuito a soli sedici. Ma una terza ondata è iniziata poco dopo. Perché, come conseguenza dell’allentamento del lockdown in India, le restrizioni dei viaggi all’interno dello stato e l’arrivo dei voli internazionali sono state meno severe a partire dalla prima settimana di Maggio.

Centinaia di migliaia di abitanti del Kerala che vivevano all’estero e in altri stati indiani, con l’aumento dei casi e delle morti per covid, con condizioni non sicure e per mancanza di attenzione sanitaria, o addirittura a causa della perdita del lavoro, in alcuni casi hanno provato a tornare nel loro stato.

Il governo del Kerala ha adottato l’idea di impegnarsi a riportare a casa tutti i cittadini che volevano tornare. Più di 315.000 persone sono tornate in Kerala da altri stati indiani e dall’estero fra il 4 maggio e il 23 giugno. Poiché la maggior parte di coloro che tornavano venivano da regioni con altissimi numeri di Covid19, questo ha portato a un aumento dei casi di contagio in Kerala.

Il 23 di giugno il numero di casi attivi di Covid19 in Kerala era di 1.620, e il numero delle morti 22. Fra tutti i casi confermati nello stato dal 4 maggio al 23 giugno il 90.7% sono stati riscontrati fra coloro che venivano dall’estero o da altri stati. Un totale di 150.196 persone erano sotto osservazione a questo punto – 147.990 a casa o in centri per la quarantena e 2.206 negli ospedali.

Le restrizioni sono state allentate in maniera calibrata, ma non c’è spazio per il compiacimento. Le campagne di sensibilizzazione stanno continuando, le norme sul distanziamento fisico sono ancora presenti, grandi assembramenti non sono permessi e l’uso della mascherina nei luoghi pubblici è obbligatorio. Il governo dello stato continua a tenere regolari conferenze stampato e condivide aggiornamenti giornalieri con il pubblico.

Lo sforzo del governo LFD è radicato in un approccio omnicomprensivo per assicurare il welfare di ogni cittadino. Questo è un approccio che riconosce l’importanza di un sistema sanitario pubblico, e anche l’importanza economica e sociale della salute e del benessere. Riconosce che la fame e l’essere senza casa sono seri impedimenti alla salute. Le misure politiche del governo del LDF contro il coronavirus hanno l’obbiettivo di prendersi cura di questi problemi per dare sollievo alle persone.

L’obbiettivo è di raggiungere ogni persona che ha bisogno. Al 9 di giugno 116.328 volontari sono stati utilizzati per identificare coloro che avevano bisogno di assistenza in modo che nessuno fosse dimenticato.

La strategia del governo è stata quella di mobilitare l’intera macchina statale, incluso il settore pubblico e i LSGI, insieme con le energie delle potenti masse e classi organizzate, i collettivi e le cooperative dello stato e lo zelo dei cittadini del Kerala per il lavoro volontario.

Questa è una strategia di totale mobilitazione che integra il lavoro della macchina statale con il lavoro del pubblico, con coloro che sono mobilitati con le masse e le organizzazioni di classe che giocano un ruolo chiave.

Tutto questo è stato reso possibile come risultato dell’azione pubblica nello stato. Dalla prima volta che un ministro comunista è stato eletto, nel 1957, il Kerala ha investito in istruzione e sanità pubbliche. I governi a guida comunista che hanno preso la guida della regione hanno implementato riforme agricole che hanno rotto il latifondo feudale, migliorato grandemente gli standard di vita dei contadini e dei lavoratori agricoli, aumentato il potere dei lavoratori.

İl movimento operaio ha giocato un ruolo cruciale nel fatto che i salari del Kerala Sono fra i più alti del paese intero, ed è servito da importante fattore, avendo le più complete misure di sicurezza sociale per i lavoratori, attraverso i fondi di welfare.

La sinistra ha sempre chiesto una decentralizzazione democratica. İl più grande sforzo in questa direzione fu “la campagna del piano del popolo” iniziata dal Governo LDF, nel 1996. I LGSI sono stati rafforzati dalla campagna del piano del Popolo che ha portato a una maggiore devoluzione di fondi e poteri alle amministrazioni locali.

Questo ha significativamente ampliato la capacità degli LSGI di intervenire effettivamente al momento del bisogno, e ora loro sono l’avanguardia degli sforzi di solidarietà nello stato. Anche il Kudumbashree è stato fondato da un governo dell’ LDF, nel 1998, e rafforzato nelle legislature successive dell’LDF.

La sanità pubblica in Kerala ha ricevuto la sua più grande spinta grazie al governo del LDF di questi anni, che è stato eletto nel 2016. Questo è in larga parte merito dell’Aardram mission, un ambizioso programma lanciato nel 2017 per migliorare le strutture sanitarie pubbliche.

Il Kerala ha avuto per lungo tempo il miglior sistema di cura primaria nella nazione indiana, centrato sui centri di salute primaria (PHC). L’attuale governo LDF ha portato avanti e ampliato questa eredità.

Ora, stando ai ranking ufficiali, i 12 migliori PHC dell’India sono in Kerala. Come parte dell’Aardram mission, tutti i PHC sono stati fatti diventare family health centres (FHC) con orari prolungati (i FHC fanno servizio dalla mattina alla sera, mentre nei PHC il servizio viene effettuato dal mattino a mezzogiorno) e più dottori. Le strutture in tutti gli ospedali governativi sono migliorate.

Questo è ciò che ha permesso al sistema sanitario di sopravvivere alle sfide poste dal Covid19. Allo stesso tempo, gli sforzi da parte del governo centrale guidato dall’estrema destra del Bharatiya Janata Party (BJP), che spingono per la privatizzazione del settore sanitario, sono stati rimandati al mittente dal governo del Kerala.

A febbraio di quest’anno, il governo centrale ha proposto che gli ospedali distrettuali negli Stati indiani dovevano essere privatizzati, e il Kerala si è rifiutato.

Questo è il terzo in una serie di studi in più parti sullo shock da coronavirus. Si basa sulle ricerche di Ana Maldonado (Frente Francisco de Miranda, Venezuela), Manolo de los Santos (ricercatore di Tricontinental: Institute for Social Research), Subin Dennis (ricercatore di Tricontinental: Institute for Social Research) e Vijay Prashad (direttore di Tricontinental: Institute for Social Research).

La versione originale si trova: https://www.thetricontinental.org/studies-3-coronashock-and-socialism/

