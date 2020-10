Covid-19. Gli analfabeti funzionali non sanno far di conto

Gira su FB la tabellina che riporto qui, che è stata scritta negli USA e che viene utilizzata nel tentativo di rovesciare le carte in tavola facendo leva sul fatto che ad un tasso di mortalità dell’1% corrisponde un tasso di sopravvivenza del 99%, che significa esattamente la stessa cosa, ma che ad una lettura superficiale potrebbe sembrare meno catastrofico.

E siccome FB abbonda di persone superficiali anzi di veri e propri analfabeti funzionali, la tabellina viene ri-postata da una vasta fauna di fascionegazionisti che vorrebbero con questi dati affermare che “nessuno muore a causa di questa epidemia.“

Ma se si fanno i conti davvero invece di farsi abbagliare dalle percentuali scritte alla rovescia (come tasso di sopravvivenza invece che come tasso di mortalità) per quanto riguarda l’Italia si ricavano questi dati:

0-19 anni: 326 decessi [10.859.356 * (100-99,997)]

20-49 anni: 4.504 decessi [22.518.142 * (100-99,98)]

50-69 anni: 83.447 decessi [16.689.441 * (100-99,5)]

> 70 anni: 555.801 decessi [10.292.607 * (100-94,6)]

quindi in totale 644.077 decessi in Italia.

Dal momento che all’oggi in Italia ci sono stati “solo” 36.030 morti, i fascionegazionisti analfabeti funzionali bocciati-in-matematica che postano la tabellina stanno dicendo che in Italia dovrebbero morire ancora “solo” 608.047 persone.

E, siccome non sanno quello che stanno dicendo, questa per loro è una buona notizia!!!

Ma anche negli USA, naturalmente, queste percentuali di sopravvivenza alludono ad una vera e propria ecatombe. Facendo i conti sulla popolazione USA si hanno questi risultati:

0-19 anni: 2.454 decessi [81.802.035 * (100-99,997)]

20-49 anni: 26.135 decessi [130.673.374 * (100-99,98)]

50-69 anni: 422.199 decessi [84.439.731 * (100-99,5)]

> 70 anni: 2.008.479 decessi [37.194.049 * (100-94,6)]

Quindi in totale 2.459.266 decessi negli USA.

Anche qui questa banda di bocciati-in-matematica, senza capire quello che stanno dicendo, afferma che negli USA, dove i decessi fino ad oggi sono stati “solo” 211.000, dovranno morire ancora oltre due milioni di persone (per la precisione 2.248.266), e allo stesso tempo spacciano la previsione di una mattanza di questa portata come una buona notizia…

8 Ottobre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO